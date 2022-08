Birra e Sound – doppio appuntamento musicale con le grandi discoteche del Salento

LEVERANO (Lecce) – Dopo il successo di Mandrake e Beccalossi, stasera a Birra e Sound, festival della birra organizzato in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, lo show di Rio Bo, con l’ultimo e innovativo format in occasione del 30esimo anno della discoteca denominato “Senorita”, un mix di musica Latina e contemporanea trap e reggaeton con il live show dell’artista internazionale Ellis Leon che atterrerà direttamente da Ibiza alle 21 a Brindisi per Leverano, in più la vocalist ufficiale Barbara e l’animazione del Riobo , il tutto animato dal dj storico the Voice Lele Procida che anticiperà con il Party anni 90 la magica notte sotto le stelle di Birra e Sound. Folkabbestia live sul palco in pineta

Doppio appuntamento con un altro show imperdibile domani sera: #Kawabonga party con Parco Gondar guest Brusco sul palco centrale, dance club, reggae ton, trap e reggae. Palco numero due, con la nuova musica popolare dei Sia Ka, artisti provenienti da varie parti del sud Italia che raccontano le radici della nostra terra in musica.

Photo contest “vinci il tuo peso in birra” sui canali social dell’evento. La foto più bella ogni giorno sarà premiata con una quantità di birra pari al peso di chi l’ha realizzata.

E ancora, il corner foto e video con Bikko, la mascotte di BeS per sentirsi protagonisti della festa.

“Ricordiamo da sempre grandi numeri, strepitose presenze e l’affetto di un pubblico sempre più numeroso – commenta Maurizio Zecca, patron dell’evento- ma questa edizione del festival è davvero andata oltre ogni previsione. Un successo di pubblico che decreterà un precedente, i visitatori sono diventati parte integrante e attiva dell’universo Birra e Sound, un evento che ormai racconta a pieno titolo un volto della Puglia fatto di comunità, lavoro, ricerca, passione, inclusione. Qui la birra non si beve, ma si degusta, si conosce, si studia, si crea. C’è una grande attenzione alle produzioni artigianali e alla promozione di uno stile di vita sano che va dai campi al boccale al piatto fino al convivio della festa”.

