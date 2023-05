Birra e Sound: gli scarti nobili del malto d’orzo protagonisti dal boccale al piatto, “le trebbie” sono il nuovo healthy food

LEVERANO (Lecce) – Stasera a Birra e Sound, festival della birra organizzato in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, lo show Kawabonga party con Parco Gondar guest Brusco sul palco centrale, dance club, reggae ton, trap e reggae. Palco numero due, con la nuova musica popolare dei Sia Ka, artisti provenienti da varie parti del sud Italia che raccontano le radici della nostra terra in musica.

Nell’area pineta inoltre spazio al cibo di qualità con importanti proprietà nutraceutiche come le trebbie, scarto nobile del malto da orzo con cui si producono le birre, ricche di proteine e a scarso contenuto di carboidrati. Dalle trebbie una farina con cui preparare pucce salentine, frise, pasta, da conoscere e degustare presso l’area dedicata, dove ci sono anche la gastronomia gluten free e le birre zero alcol.

Grande musica anche domani. Con Mario Fargetta dj- get far i grandi successi del dancefloor per infiammare il palco dell’area centrale, dopo l’animazione di radio Ciccioriccio. In pineta musica italiana con gli Avvocati divorzisti, band composta da Carlo Adamo, Ruggero Bondi, Dario Ancona e Francesco Manni che con il loro repertorio spaziano dal cantautorato raffinato agli scheletri nell’autoradio proponendo il meglio del peggio della musica italiana.

