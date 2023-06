Covid, da settembre stop alla dad per gli alunni positivi. Meno ricoverati, 890 nuovi casi in Puglia, 242 nel leccese (al secondo posto per numero di positivi)

PUGLIA – La normalizzazione continua anche tra le mura scolastiche: visto che il virus SARS-CoV-2 con le sue diverse mutazioni sembra ormai simile a un raffreddore, per il 90% dei casi, da settembre diremo addio alla didattica a distanza per gli alunni positivi. L’isolamento durerà di meno, dunque viene eliminato un servizio. Gli alunni positivi non possono seguire le lezioni in Didattica digitale integrata, lo spiega il Ministero: “La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022”. Mentre anche il numero dei ricoverati scende, ci prepariamo a un anno in cui le emergenze pandemiche dovranno diventare solo un brutto ricordo. L’unica vera emergenza in questo momento è quella scatenata dalla crisi energetica.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 7.857 (ieri 9.194) test eseguiti e 890 (ieri 1.318) nuovi casi: l’indice dei positivi scende all’11,33% rispetto al 14,33% di ieri, all’11,63% di venerdì, al 14,68% di giovedì, al 13,99% di mercoledì, al 18,23% di martedì, al 15,00% di lunedì, al 14,46% di domenica.

Si registrano 6 decessi rispetto ad 1 di ieri, ai 5 di venerdì, ad 1 di giovedì, agli 8 di mercoledì, ai 4 di martedì, ai 3 di lunedì, ai 2 di domenica.

Con 242 nuovi casi (ieri 358) la provincia di Lecce scende al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 247 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 270 a 264 (-6), mentre gli attualmente positivi scendono da 21.263 a 21.046 (-217).

Dei 264 ricoverati, 252 (ieri 257, -5) sono in area non critica, mentre 12 (ieri 13, -1)

sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 247

Provincia di Bat: 43

Provincia di Brindisi: 94

Provincia di Foggia: 99

Provincia di Lecce: 242

Provincia di Taranto: 129

Residenti fuori regione: 32

Provincia in definizione: 32