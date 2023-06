Covid, i postumi non durano più di 6 mesi secondo un recente studio. 1.216 nuovi casi in Puglia, 379 nel leccese (ancora prima provincia pugliese per positivi)

PUGLIA – Si affastellano gli studi sul covid-19 e c’è sempre più chiarezza su questa nuova malattia, ora che la pandemia si è trasformata in endemia. Sul long covid è stato effettuato uno studio autorevole che ci informa della durata (generalmente non oltre 6 mesi), tutto italiano, condotto in Lombardia, che ha seguito 50mila persone contagiate durante la prima ondata e guarite entro il 30 giugno 2020. Gli autori della ricerca sono gli esperti del Policlinico e dell’Università di Milano (Pier Mannuccio Mannucci), dell’IRCSS Multimedica e all’università di Milano (Sergio Harari), Regione (Ida Fortino e Olivia Leoni) e Istituto Mario Negri (Giuseppe Remuzzi, Alessandro Nobili, Mauro Tettamanti, Barbara D’Avanzo e Alessia Galbussera). Nonostante si temano altre varianti, il problema del long Covid non è preoccupante come si temeva all’inizio, almeno dal punto di vista della sanità pubblica: in massimo sei mesi tutto passa.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE DEL 21 AGOSTO 2022

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 8.412 (ieri 10.684) test eseguiti e 1.216 (ieri 1.526) nuovi casi: l’indice dei positivi sale al 14,46% rispetto al 14,28% di ieri, al 14,19% di venerdì, al 14,25% si giovedì, al 16,86% di mercoledì, all’11,49 di martedì, al 13,99% di lunedì, al 17,47% di domenica.

Si registrano 2 decessi rispetto ai 3 di ieri, ai 5 di venerdì, ai 17 di giovedì, agli 8 di mercoledì, a 0 di martedì, lunedì e domenica.

Con 379 nuovi casi (ieri 429) la provincia di Lecce rimane al primo posto fra le province pugliesi (Bari, 297 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 330 a 329 (-1), mentre gli attualmente positivi scendono da 32.811 a 32.426 (-385).

Dei 329 ricoverati, 312 (ieri 313, -1) sono in area non critica, mentre 17 (ieri 17, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 297

Provincia di Bat: 42

Provincia di Brindisi: 130

Provincia di Foggia: 126

Provincia di Lecce: 379

Provincia di Taranto: 178

Residenti fuori regione: 60

Provincia in definizione: 4