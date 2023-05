Covid, il ritorno a scuola ancora con le mascherine e distanziamento in caso di nuova ondata. 2.404 nuovi casi in Puglia, 604 leccese

PUGLIA – L’ondata estiva è ormai superata anche perché la mutazione del virus solo raramente (nei fragili) procura delle polmoniti. I nuovi positivi restano comunque tanti. Quindi il governo, rimasto in carica degli affari correnti e per l’amministrazione ordinaria, continua sulla linea della cautela e impone la mascherina a scuola dall’autunno prossimo. È stato pubblicato il documento sulle “Indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022-2023)”: si procede su due livelli che sono quelli della preparazione e tempestività negli interventi per evitare focolai. Ci sarà la possibilità di permanenza a scuola solo senza sintomi o febbre e se il tampone non sarà positivo. Se i numeri dovessero tornare a crescere in autunno, sono previste una serie di misure più incisive: il distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; aumento della frequenza di sanificazione periodica; gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione; mascherine chirurgiche, o Ffp2, sia da fermi che in movimento (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica); concessione di palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; consumo delle merende al banco. Ma se i numeri resteranno sotto controllo, come in questo periodo, potremo sperare in un rientro in classe senza mascherina: la porteranno soltanto i fragili (Ffp2) e chi ha il raffreddore (chirurgica o Ffp2). Le scuole si adegueranno a un sistema di “mitigazione degli effetti del Covid” con misure che prevedano “un impatto minimo” sulle attività degli studenti solo se non si registrerà una nuova violenta ondata. Queste sono le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità nel documento con le indicazioni strategiche per l’anno scolastico 2022/23 che si applicheranno indistintamente a tutte le scuole dalla primaria in su, cioè agli alunni dai 6 anni e a tutto il personale scolastico.



IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia oggi segnala 15.636 (ieri 16.382) test eseguiti e 2.404 (ieri 2.729) nuovi casi: l’indice dei positivi scende al 15,37% rispetto al 16,66% di ieri.

Si registrano 6 decessi rispetto agli 8 di ieri, ai 23 di giovedì, ai 6 di mercoledì, ai 12 di martedì, ai 5 di lunedì, ai 3 di domenica e sabato.

Con 604 nuovi casi (ieri 689) la provincia di Lecce scende al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 637 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 451 a 439 (-12), mentre gli attualmente positivi scendono da 48.874 a 46.894 (-1.980).

Dei 439 ricoverati, 422 (ieri 433, -11) sono in area non critica, mentre 17 (ieri 18, -1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 637

Provincia di Bat: 176

Provincia di Brindisi: 244

Provincia di Foggia: 316

Provincia di Lecce: 604

Provincia di Taranto: 346

Residenti fuori regione: 73

Provincia in definizione: 8