Covid, in Inghilterra via libera vaccino Moderna aggiornato contro omicron. 626 nuovi casi in Puglia, 206 nel leccese (la provincia con più positivi)

PUGLIA – I numeri dei nuovi positivi scendono per tante ragioni (sempre meno persone si fanno il test senza sintomi gravi e con le festività si effettuano meno tamponi), non perché il virus non circoli in mezzo a noi. Ormai ci conviviamo e lo accettiamo come una normale influenza (anche se colpisce pure d’estate). La strada sembra segnata, niente più restrizioni e richiami vaccinali. Le autorità sanitarie insistono sui vaccini. L’autorità di regolamentazione dei farmaci del Regno Unito (Mhra) ha approvato un vaccino Moderna aggiornato contro la variante Omicron: quello che anche l’Italia attende a settembre. Sarà destinato agli adulti: per gli esperti “soddisfa gli standard di sicurezza, qualità ed efficacia dell’autorità di regolamentazione del Regno Unito”. In Italia la variante Omicron ha una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.5 predominante al 90.8%: quindi oggi sarebbe un vaccino perfetto, ma sappiamo anche che tra qualche mese una nuova mutazione potrebbe essere predominante.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi segnala 4.474 (ieri 7.640) test eseguiti e 626 (ieri 1.335) nuovi casi (i numeri bassi sono dovuti alle festività e al fatto che in pochi denunciano la positività senza sintomi importanti): l’indice dei positivi scende al 13,99% rispetto al 17,47% di ieri. Nemmeno oggi si registrano decessi: sabato sono deceduti in 7.

Con 206 nuovi casi (ieri 374) la provincia di Lecce rimane al primo posto fra le province pugliesi (Bari, 158 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 409 a 406 (-3), mentre gli attualmente positivi scendono da 37.573 a 37.475 (-98).

Dei 406 ricoverati, 391 (ieri 394, -3) sono in area non critica, mentre 15 (ieri 15, +0) sono in terapia intensiva.

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 158

Provincia di Bat: 37

Provincia di Brindisi: 70

Provincia di Foggia: 56

Provincia di Lecce: 206

Provincia di Taranto: 74

Residenti fuori regione: 24

Provincia in definizione: 1

