Covid, la discesa continua: 1.582 nuovi casi in Puglia, 490 nel leccese (ancora prima provincia pugliese per positivi)

PUGLIA – I dati delle autorità sanitarie sottolineano una decrescita continua dei nuovi casi. Nelle strutture ospedaliere la situazione resta tranquilla. Il virus viene ormai vissuto quasi come un raffreddore. Adesso si attende solo il test di settembre per avere un quadro chiaro sull’evoluzione del COVID-19. Il bollettino epidemiologico di oggi registra 11.306 (ieri 12.274) test eseguiti e 1.582 (ieri 2.237) nuovi casi: l’indice dei positivi scende al 13,99% rispetto al 18,23% di ieri.

Si registrano 8 decessi rispetto ai 4 di ieri, ai 3 di lunedì, ai 2 di domenica, ai 3 di sabato, ai 5 di venerdì, ai 17 di giovedì, agli 8 di mercoledì.

Con 490 nuovi casi (ieri 643) la provincia di Lecce rimane al primo posto fra le province pugliesi (Bari, 362 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 325 a 302 (-23), mentre gli attualmente positivi crollano da 32.358 a 21.627 (-10.731).

Dei 302 ricoverati, 286 (ieri 305, -19) sono in area non critica, mentre 16 (ieri 20, -4)

sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 362

Provincia di Bat: 109

Provincia di Brindisi: 160

Provincia di Foggia: 199

Provincia di Lecce: 490

Provincia di Taranto: 190

Residenti fuori regione: 71

Provincia in definizione: 1