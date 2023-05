Covid, l’indice dei positivi scende. Tutto pronto per una partenza tranquilla a scuola. 1.855 nuovi casi in Puglia, 495 nel leccese

PUGLIA – I numeri degli attualmente positivi sono in discesa, come testimoniato ieri da report dell’Asl leccese: è tutto pronto per la ripartenza scolastica. Con le nuove regole la permanenza a scuola sarà consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la ricerca di Sars-Cov2 positivo. Vigeranno sempre le regole rigide di igienizzazione delle mani ed etichetta respiratoria (per esempio tossire o starnutire in fazzoletti di carta o, in mancanza d’altro, nella piega del gomito); utilizzo di mascherina Ffp2 per personale a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19; sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti e ricambi d’aria frequenti. Nel caso dovesse scoppiare una nuova ondata in autunno, con numeri importanti, si farà marcia indietro e saranno previste mascherine obbligatorie per tutti e distanziamento.

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE PUGLIESE

Link Sponsorizzato

Il bollettino epidemiologico di oggi segnala 14.489 (ieri 12.529) test eseguiti e 1.855 (ieri 1.859) nuovi casi: l’indice dei positivi scende al 12,80% rispetto al 14,84 di ieri.

Si registrano 7 decessi rispetto ai 4 di ieri, rispetto ai 3 di giovedì, ai 7 di mercoledì, ai 19 di martedì, ai 2 di lunedì, a 0 di domenica, ai 6 di sabato.

Con 495 nuovi casi (ieri 481) la provincia di Lecce rimane al primo posto fra le province pugliesi (Bari, 435 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 410 a 413 (+3) mentre gli attualmente positivi scendono da 40.089 a 38.333 (-1.756).

Dei 413 ricoverati, 398 (ieri 393, +5) sono in area non critica, mentre 15 (ieri 17, -2) sono in terapia intensiva.

Link Sponsorizzato

NUOVI CASI IN PROVINCIA

Provincia di Bari: 435

Provincia di Bat: 135

Provincia di Brindisi: 182

Provincia di Foggia: 241

Provincia di Lecce: 495

Provincia di Taranto: 276

Residenti fuori regione: 79

Provincia in definizione: 12