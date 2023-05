Covid, reinfezioni lieve in aumento, da rivedere le norme di isolamento degli asintomatici per Costa. 752 nuovi casi in Puglia, 254 nel leccese

PUGLIA – Le reinfezioni aumentano leggermente, secondo i dati ISS: ci sono sempre più leccesi che hanno contratto la malattia per 2 volte nel giro di 6 mesi. La variante Omicron è la più contagiosa. A scuola gli alunni non fragili potranno andarci senza mascherina, se la situazione non muterà a settembre. Molte cose stanno cambiando: si va verso la normalizzazione totale. Il problema delle sottosegretario Costa ha dichiarato che il prossimo obiettivo per un progressivo ritorno alla normalità è la revisione dell’isolamento per i positivi al Covid 19 asintomatici: una prima riduzione subito e la definitiva eliminazione della misura nelle prossime settimane. Intanto i dati regionali oggi sono buoni. Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia oggi registra 6.018 ieri 10.138) test eseguiti e 752 (ieri 1.763) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 12,50% rispetto al 17,39% di ieri, al 15,37% di sabato, al 16,66% di venerdì, al 18,85% di giovedì, al 17,29% di mercoledì, al 22,50% di martedì, al 14,33% di lunedì.

Si registrano 2 decessi rispetto a 0 di ieri, ai 6 di sabato, agli 8 di venerdì, ai 23 di giovedì, ai 6 di mercoledì, ai 12 di martedì, ai 5 di lunedì.

Con 254 nuovi casi (ieri 452) la provincia di Lecce risale al primo posto fra le province pugliesi (Bari, 176 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 437 a 435 (-2), mentre gli attualmente positivi scendono da 45.739 s 45.675 (-64).

Dei 435 ricoverati, 419 (ieri 420, -1) sono in area non critica, mentre 16 (ieri 17, -1) sono in terapia intensiva.

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 176

Provincia di Bat: 46

Provincia di Brindisi: 87

Provincia di Foggia: 53

Provincia di Lecce: 254

Provincia di Taranto: 104

Residenti fuori regione: 30

Provincia in definizione: 2