Fratelli d’Italia, nessuna sorpresa a Lecce: Fitto e Meloni a capo delle liste. In campo Congedo nell’uninominale. Gabellone e De Benedetto nelle liste bloccate

PUGLIA – La squadra di Fratelli d’Italia non cambia molto, con la sua dicotomia tra fittiani e meloniani della prima ora. Spunta il nome di Federica De Benedetto, ex consigliera comunale leccese, che dopo una breve militanza tra forzisti e poi tra seguaci del governatore Toti ritorna alle origini, tra i vecchi amici (con i quali era già stata candidata alle regionali: fu la donna tra le più votate): è candidata in più collegi, anche a Foggia, nel listino bloccato, al quarto posto. Questa partita è in discesa per FdI, secondo i sondaggi, ma sono stati candidati ugualmente tutti i big, a cominciare dal capolista alla Camera, Raffaele Fitto. L’uscente segretario Marcello Gemmato è in posizione blindata (spunta anche nel plurinominale a Taranto da capolista). C’è anche il consigliere regionale Antonio Gabellone terzo nel listino bloccato leccese, dietro a Fitto e alla “paracadutata” Maria Lucrezia Benedetta Mantovani (al quarto posto di questo listino bloccato spunta Chiara Saracino, consigliere comunale di Erchie). Mentre Saverio Congedo si misura nel collegio uninominale nord leccese alla Camera.

“Politici ma anche imprenditori e società civile: le liste di Fratelli d’Italia in Puglia sono state depositate dopo un’accurata selezione dei nomi e dei profili di ciascun candidato – recita un comunicato stampa – Non nascondo la difficoltà nel dover scremare nomi da tutte le proposte di candidatura che Fratelli d’Italia ha ricevuto in Puglia, tutte di alto profilo tra professionisti, politici, società civile, imprenditori. Tra questi abbiamo dovuto scegliere le candidature più radicate sul territorio, alcune già misuratesi elettoralmente negli anni passati, altre con esperienze amministrative già maturate; giovani e donne professionisti, impegnati nel sociale. Una squadra vincente già in partenza, posso affermarlo con orgoglio” – dichiara il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, on. Marcello Gemmato.

Il responsabile di FdI ringrazia anche la sua leader: “La classe dirigente di Fratelli d’Italia Puglia ringrazia il presidente Giorgia Meloni per aver scelto di guidare la lista nella nostra regione. Da sempre vicina al popolo pugliese, Giorgia Meloni ancora una volta conferma la stima per i rappresentanti locali del Partito e rinsalda un legame non solo politico ma anche umano con la Puglia e i pugliesi”. Link Sponsorizzato Di seguito l’elenco, in ordine casuale, dei candidati FdI in Puglia: On.Fitto Raffaele, eurodeputato di Fratelli d’Italia, copresidente gruppo europeo dei Conservatori (ECR);

On.Gemmato Marcello, farmacista, deputato, segretario commissione Sanità alla Camera dei deputati, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Puglia;Melchiorre Filippo, dottore commercialista, consigliere comunale FdI Bari; Link Sponsorizzato La Salandra Giandonato, avvocato, componente direzione nazionale FdI, già coordinatore provinciale FdI Foggia; Fallucchi Anna Maria, imprenditore; Iaia Dario, avvocato penalista, coordinatore provinciale FdI Taranto, già sindaco di Sava (TA); Congedo Saverio, dottore commercialista, coordinatore provinciale FdI Lecce; Gabellone Antonio Maria, farmacista, consigliere regionale FdI Puglia; Maiorano Luigi Giovanni, ispettore di Polizia, vicesindaco di Maruggio (TA); Nocco Vita Maria, imprenditore; De Marzo Laura, dottore in economia e commercio, servizio clienti Acquedotto Pugliese, già senatore accademico e dirigente Azione Universitaria e Gioventù Nazionale; On. Galantino Davide, deputato FdI, delegato d’Aula; Matera Mariangela, dottore commercialista Trani; Colamussi Matteo, dg Ferrovie Appulo Lucane, presidente cda Fondo pensionistico Priamo, presidente ASSTRA Puglia e Basilicata; Saracino Chiara, dottore commercialista, consigliere comunale Erchie (BR); Zullo Ignazio, medico chirurgo, capogruppo FdI Regione Puglia; De Benedetto Federica, imprenditore, già consigliere comunale Lecce; Mele Stella , avvocato, consigliere comunale FdI Barletta Ai quali si aggiungono nomi di respiro nazionale, a partire dal presidente di Fratelli d’Italia, on.Giorgia Meloni; l’on. Isabella Rauti e l’on.Giovanbattista Fazzolari, fedelissimo di Giorgia Meloni, ha redatto il programma per il centrodestra; Chiara Colosimo, consigliere regionale FdI Lazio; l’intellettuale Eugenia Roccella; l’on. Lucrezia Mantovani e l’on. Carmela Bucalo.