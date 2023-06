Il Canzoniere Grecanico Salentino sbarca ad Alessano

ALESSANO – Tappa fortemente simbolica del Canzoniere Grecanico Salentino lunedì 22 agosto ad Alessano. Il “miglior gruppo di world music al mondo” ai Songlines 2018 presenterà i brani dell’ultimo disco “Meridiana” nel paese di don Tonino Bello, sul palco dell’omonima piazza a partire dalle ore 21.30. Fondato in Puglia nel 1975 dalla scrittrice Rina Durante, il Canzoniere Grecanico Salentino è il primo e più importante gruppo di musica popolare salentina. Con l’affascinante dicotomia che caratterizza la sua musica, il gruppo reinterpreta in chiave moderna le tradizioni che ruotano attorno alla celebre pizzica tarantata rituale, che aveva il potere di curare attraverso la musica, la trance e la danza il morso della temibile tarantola. La serata, patrocinata e sostenuta dal Comune di Alessano, è inserita nell’ambito della rassegna FolkBooks live!, il primo festival tematico dedicato alle più recenti e importanti produzioni del “movimento” che ruota intorno alla musica tradizionale e alle sue rielaborazioni, diretto da Antonio Santoro e rientrante nel Piano Straordinario per lo Spettacolo della Regione Puglia.

Il concerto sarà preceduto, alle ore 20.30, dalla presentazione del libro Il tarantismo mediterraneo (Itinerarti Edizioni). Interverranno l’autore Vincenzo Santoro, il direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura Leandro Ventura, i giornalisti Francesco Greco e Luana Prontera. Coordinerà la presentazione Antonio Santoro (qui anche in veste di editore), con i saluti istituzionali affidati al Sindaco Osvaldo Stendardo.

La formazione musicale del Canzoniere Grecanico Salentino è composta da Mauro Durante (voce, percussioni, violino), Alessia Tondo (voce), Silvia Perrone (danza), Giulio Bianco (zampogna, armonica, flauti e fiati popolari, basso), Massimiliano Morabito (organetto), Emanuele Licci (voce, chitarra, bouzouki), Giancarlo Paglialunga (voce, tamburieddhu) e continua ad innovare e rappresentare la musica italiana e salentina nel mondo. Collaborando con artisti del calibro di Ludovico Einaudi, Ballake Sissoko, Ibrahim Maalouf, Stewart Copeland, Erri De Luca, il gruppo rappresenta una delle realtà più significative della world music italiana.

Nel 2018 è stato riconosciuto come Miglior Gruppo di world music al mondo ai Songlines Music Awards 2018. L’ultimo album “Meridiana” (Ponderosa – Puglia Sounds Record), uscito a maggio 2021, è stato votato come il migliore dell’anno dalla prestigiosa World Music Charts Europe ed è entrato in numerose classifiche ottenendo recensioni importanti da prestigiose testate internazionali.