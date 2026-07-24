La fauna marina del Salento patrimonio di biodiversità

Nel Salento, terra di pescatori, si vive all’ombra degli scogli e delle barche, aspettando che i pescherecci tornino in porto per scegliere i pesci migliori da portare a casa, ma non solo, perché i prodotti ittici locali che riempiono le pescherie disseminate in tutto il territorio, sono motivo di orgoglio per le loro qualità organolettiche, tanto da rientrare nelle richieste principali delle migliaia di turisti che ogni anno arrivano in Salento per scoprire, oltre al clima e alle meraviglie della costa, anche la cucina.

Dall’Adriatico allo Ionio, scoprire tutte le varietà di pesci che abitano i mari del Salento, è un viaggio alla scoperta di un tesoro sommerso, dove la bellezza della natura si svela in tutta la sua diversità e complessità.

Tra le varietà più conosciute, ci sono i pesci cosiddetti demersali, che vivono strettamente legati al fondale marino, come il sarago maggiore, l’orata e la spigola. Questi pesci non solo hanno un elevato valore commerciale, ma sono anche tra i pilastri della cucina locale.

Il sarago maggiore si distingue per il suo corpo robusto e le caratteristiche strisce scure sui fianchi, è un pesce molto apprezzato per le sue carni delicate, vive in fondali rocciosi e praterie di Posidonia, dove si nutre di piccoli invertebrati.

L’orata si riconosce per la fascia dorata tra gli occhi e la pinna dorsale, anch’essa particolare perché appuntita. È facile trovarla nei fondali sabbiosi e rocciosi e si nutre di molluschi, crostacei e piccoli pesci. Si tratta di uno dei pesci più apprezzati per la sua carne pregiata e la sua presenza in un determinato habitat è spesso indicativa di buone condizioni ambientali.

La spigola invece ha il corpo allungato argentato, è un predatore agile che abita i fondali sabbiosi e rocciosi ed è molto apprezzato per la sua carne bianca e saporita. Si nutre principalmente di altri pesci e invertebrati, mostrando un comportamento predatorio versatile che le consente di adattarsi a diverse condizioni ambientali.

Tra le specie invertebrate bentoniche, che vivono a stretto contatto con i fondali, è fondamentale annoverare il polpo noto per le sue incredibili abilità cognitive e comportamentali, e per la sua capacità di cambiare colore e mimetizzarsi con l’ambiente circostante per sfuggire ai predatori.

Tonno rosso e ricciola dominano invece le acque pelagiche del Salento. Sono pesci predatori che svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento dell’equilibrio della fauna marina e la loro presenza attira pescatori sportivi da tutto il mondo, contribuendo all’economia locale attraverso il turismo ittico.

Il tonno Rosso è un pesce che può raggiungere i 600 kg di peso e i 3 metri di lunghezza, svolge un ruolo di rilievo come predatore al vertice della catena alimentare, è una specie migratrice che attraversa vaste distanze nel Mediterraneo e nell’Atlantico, e la sua presenza è indicativa di un ambiente marino sano e ben equilibrato.

Anche la ricciola è un grande predatore pelagico, apprezzato per la sua carne pregiata e la sfida che rappresenta per i pescatori sportivi. Può superare i 2 metri di lunghezza, si nutre di pesci e calamari contribuendo al controllo delle popolazioni di pesci più piccoli.

Infine, ci sono una serie di specie protette come la tartaruga marina Caretta che nidifica sulle spiagge salentine ed è oggetto di numerosi programmi di monitoraggio e conservazione volti a garantire la sopravvivenza della specie.

Le riserve marine e le aree protette, come il Parco Naturale Regionale Costa Otranto – Santa Maria di Leuca, sono fondamentali per la conservazione della biodiversità marina del Salento. Queste aree offrono un rifugio sicuro per la fauna marina e permettono agli ecosistemi di recuperare dai disturbi antropici.