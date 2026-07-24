Tari, la protesta di Rotundo: “La giunta Poli ha aumentato le tariffe per il secondo anno di seguito”. Modifiche sulla tassa sociale

LECCE – “Per il secondo anno consecutivo la cartella Tari che riceveranno a settembre sarà in aumento sua per le famiglie che per le imprese leccesi”. È passata con 13 voti favorevoli e 7 contrari la delibera che approva la modifica al regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti. Dure polemiche in Commissione Bilancio, questa mattina, per l’aumento della Tari per il secondo anno consecutivo e per il congelamento della Tari sociale per i redditi entro i 9000 euro sulla base del fatto che è entrata in vigore un’agevolazione statale simile. L’assessore ai Tributi, Maria Luisa Greco, ha anche aggiunto che c’è un numero molto maggiore di domande di esenzione totale quest’anno, tanto che bisognerà mettere mano a risorse aggiuntive per accontentare tutte le famiglie fragili.

Il consigliere Pd Antonio Rotundo parla con cifre alla mano:

“Ma facciamo parlare i numeri.

Prendiamo come esempio una abitazione di 100 mq;

Componenti Totale 2025 Totale 2026 Differenza

1 occupante € 221,12 € 221,15 + € 0,03

2 occupanti € 296,79 € 316,25 + € 19,46

3 occupanti € 346,23 € 371,30 + € 25,07

4 occupanti € 375,46 € 392,32 + € 16,86

5 occupanti € 441,24 € 470,42 + € 29,18

6 o più occupanti € 480,80 € 520,49 + € 39,69.

Ovviamente per le abitazioni superiori ai 100mq i costi aumentano.

Di seguito gli aumenti percentuali più significativi che interessano le imprese.

Attività industriali con capannoni: +7,17%;

Stabilimenti balneari: +7,05%;

Ristoranti e Pizzerie: +6,33%;

Bar e Pasticcerie: +6,31%;

Mense e Birrerie: +6,26%;

Ortofrutta, Pescherie e Pizza al taglio: +6,17%.

Per ammortizzare gli aumenti la legge prevede la possibilità di coprire parte dei costi del servizio legati ai flussi turistici con la tassa di soggiorno, ma la giunta non ha scelto questa strada. Così come si è rivelata insufficiente la lotta all’evasione. Ha scelto la strada più semplice, quella di trasferire i maggiori costi sui cittadini.

Accanto a ciò hanno cancellato la tari sociale nella parte che prevedeva la riduzione del 50 per cento della parte variabile per le famiglie sino a 9mila euro di isee. Questa agevolazione introdotta dal centrosinistra si poteva cumulare benissimo con il bonus rifiuti nazionale del 25 per cento ma la giunta ha deciso di no”.