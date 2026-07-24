Nuove banconote in euro: la tua opinione conta

La Banca centrale europea ha presentato il 23 luglio 2026 i dieci progetti finalisti per il design delle future banconote in euro e invita tutti i cittadini

a partecipare a un sondaggio online per contribuire alla scelta finale.

Le proposte si ispirano a due temi, “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”, e rappresentano il risultato di un concorso che ha coinvolto designer di

tutta l’Unione europea.

Fino al 21 settembre 2026, chiunque può esprimere la propria preferenza attraverso il sondaggio promosso dalla BCE.

Le opinioni raccolte contribuiranno alla decisione finale sul nuovo volto delle banconote, che sarà presa dal Consiglio direttivo della BCE entro la

fine dell’anno.

Le nuove banconote saranno progettate per essere ancora più sicure, accessibili e sostenibili, mantenendo il contante un mezzo di pagamento

affidabile e vicino alle esigenze dei cittadini.

Per maggiori informazioni si può consultare la pagina dedicata sul sito della BCE