“Il Festival Cameristico Internazionale del Capo di Leuca”: questi gli eventi da domani sino al 4 settembre

Giungono a conclusione gli appuntamenti del Festival Cameristico Internazionale del Capo di Leuca, che ha registrato una lunga e articolata programmazione itinerante nel Salento. Oltre 50 artisti, per la maggior parte under 35, provenienti dall’Italia (Brindisi, Taranto, Trani, Altamura, Bari, Terni, Roma, Milano) e dall’estero (Germania, Giappone, Francia, Austria), si stanno esibendo in concerti, partiti lo scorso 9 luglio, in 13 borghi del Basso Salento.

Organizzato da Eleusi, associazione di promozione sociale, l’evento gode del patrocinio della Provincia di Lecce , del Consiglio regionale della Puglia, del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce e dei Comuni del Capo di Leuca (Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Gagliano del Capo, Presicce-Acquarica, Salve, Specchia, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Tricase).

Ecco il calendario degli ultimi appuntamenti da domani al 4 settembre :

26 agosto – Quattro mani tra Francia e Mitteleuropa, Duo FourTe: Eva-Maria Weinreich, pianoforte, Tomohito Nakaishi, pianoforte. Taurisano, Terrazza del Palazzo Ducale, ore 21.

29 agosto – Liszt: l’Opera al pianoforte, Leonardo Colafelice, pianoforte. Castro, Castello Aragonese, ore 21.

31 agosto – Mendelssohn 175, Trio Felix: Rebecca Bove, violino, Gabriele Musìo, violoncello, Andrea Sequestro, pianoforte. Castrignano del Capo, esterno della Basilica-Santuario S. Maria De Finibus Terrae, ore 21.30.

2 settembre – Dal Romanticismo alla musica Klezmer Fernando De Cesario e i Cameristi di Eleusi: Fernando De Cesario, clarinetto, Cristina Ciura, violino, Ester Bano, violino, Cristian Musio, viola, Marco Schiavone, violoncello, Davide Codazzo, contrabbasso – Andrano, Castello Spinola-Caracciolo ore 21.

4 settembre – Atmosfere Scaligere: Andrea Manco, flauto, Fabien Thouand, oboe, Valerio De Giorgi, pianoforte Presicce-Acquarica, Castello Medievale ore 20.30.