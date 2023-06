In vacanza in Liguria, famiglia salentina travolta da una frana in spiaggia

SALENTO – Dalla provincia di Lecce in Liguria per trascorrere le ferie ma la vacanza rischia di finire in tragedia per un’intera famiglia. Tre adulti e due bambini sono stati sorpresi nella serata di martedì da una frana che li ha travolti mentre erano a cena sulla spiaggia libera di Albisola.

Improvvisamente dal versante roccioso che sovrasta il litorale si sono staccati dei massi e dei detriti che non hanno dato tempo alla famiglia di mettersi al riparo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i volontari della Corce Verde che hanno effettuato le medicazioni sul posto prima di di accompagnare il nucleo familiare in ospedale. Nessuno, fortunatamente, è in pericolo di vita. L’accesso alla spiaggia libera è stato interdetto per mettere in sicurezza la parete rocciosa interessata dal crollo.