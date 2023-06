L’uno sfascia gli uffici del Cup, l’altro nasconde in casa tre etti di droga: entrambi in carcere

LECCE – L’uno dà in escandescenze nel Cup arrivando ad infrangere con un pugno il vetro dello sportello, l’altro viene sorpreso in possesso di quasi tre etti di droga ed entrambi finiscono in carcere.

Nei guai sono finiti due ghanesi, di 39 e 33 anni, accusati rispettivamente di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi sono stati anche denunciati per furto di energia elettrica in concorso e maltrattamento di animali.

Tutto ha avuto inizio attorno alle 10.25 di ieri, quando presso gli uffici Asl di viale don Minzoni era stata segnalata la presenza del 39enne ghanese, che si era li presentato pretendendo il rilascio immediato della sua tessera sanitaria, salvo poi sferrare un pugno sul vetro che separa l’operatore dagli utenti mandandolo in frantumi, solo perché avere appreso dall’operatore che non poteva soddisfare la sua richiesta perché la sua tessera sanitaria era stata già recapitata presso l’indirizzo da lui stesso indicato. Danneggiamento che era stato preceduto pochi istanti prima dallo scompiglio creato dallo stesso 39enne, che si era anche scagliato contro una donna in fila, minacciandola e strattonandola.

Allontanatosi, l’uomo è stato rintracciato davanti l’ufficio postale di viale Marche, al cui interno aveva nuovamente creato disordini col suo atteggiamento.

Durante la perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione del 39enne, tuttavia, si è presentato anche il connazionale 33enne,

già conosciuto alla Forze di Polizia, poi accusato della detenzione di 178,5 grammi di hashish e di 118 di marijuana, rinvenuti dagli agenti all’interno nel giardino, in uno zainetto in stoffa. Nella sua camera da letto, invece, all’interno di un armadio, sono spuntati numerosi telefoni cellulari smartphone e di vecchia generazione non geolocalizzabili, mentre sul tavolo della cucina sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e quattro sacchetti, contenenti a loro volta della bustine in cellophane per il confezionamento della predetta sostanza stupefacente. Addosso, invece, il 33enne custodiva la somma di 200 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Ma non è tutto. Perché durante la perquisizione si è appurato, inoltre, che il sistema elettrico dell’abitazione era stato sabotato e il contatore rimosso dalla sua sede, creando un allaccio abusivo. Tramite personale Enel giunto sul posto, si è poi accertato l’allaccio era stato rescisso per morosità nel 2018.

Infine, sempre nel giardino, sono stati rinvenuti vari animali, tenuti in un modo inidoneo tra feci e sporcizia varia, tra cui: 5 conigli di piccola taglia, 7 galline, 4 gattini ed un cane, tenuto in sofferenza all’interno di una vecchia cucina in metallo ceramizzato e collocato nello spazio in cui viene posta normalmente la bombola del gas.

Tutti gli animali, su disposizione del veterinario dell’Asl di Lecce, giunto sul posto, accertato lo stato di degrado in cui vivevano, sono stati prelevati e sottoposti a sequestro.

Dopo le formalità di rito, i due cittadini ghanesi sono stati arrestati e ristretti in carcere.