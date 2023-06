Procreazione assistita, accolta la misura cautelare e riformata l’ordinanza del TAR. La parola ancora ai giudici amministrativi

Continua la battaglia legale per le autorizzazioni regionali necessarie all’apertura dei centri di procreazione medicalmente assistita (Pma) in provincia di Lecce. Un’inchiesta giudiziaria (“Re Artù”) condotta dalla Procura leccese ha aperto nuovi fronti. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della società Tecnomed di Nardò, assistita dall’avvocato Bartolo Ravenna, contro Regione Puglia, Asl Lecce e Prodia srl: è stata riformata l’ordinanza impugnata e accolta l’istanza cautelare in primo grado per la celere fissazione dell’udienza di merito.

Ecco il comunicato integrale del legale di Tecnomed:

“È stato accolto l’appello Tecnomed e, quindi, riformata dal Consiglio di Stato -Pres. Corradino, Rel. Pescatore- l’ordinanza 144/2022 della II Sezione del Tar Bari -Pres Tricarico, Rel. Allegretta- che aveva escluso sia il danno, sia il fumus del ricorso avverso il parere di compatibilità espresso dalla Regione Puglia sulla base del responso ASL di Lecce, che aveva autorizzato “I Giardini di Asclepio” a realizzare un Centro di II Livello di Procreazione Medicalmente Assistita in Muro Leccese.

I Giudici hanno ritenuto l’appello suscettibile di favorevole valutazione e, stante la delicatezza della materia e degli interessi di salute pubblica in essa implicati, hanno evitato “misure propulsive al rilascio dell’autorizzazione” Tecnomed, “trattandosi peraltro di tipologia di provvedimento governata da logiche di pianificazione e di programmazione del servizio sanitario”.

All’esame del Consiglio di Stato sono state portate una serie di circostanze utili a delineare il quadro in cui sono stati concepiti gli atti impugnati, tra cui il parere sanitario del D.G. Rollo, fulcro di tutta la procedura autorizzatoria; tra le più significative situazioni, emerse a seguito dell’ordinanza cautelare del GIP Panzera, su richiesta del PM Prontera, vi è l’intesa di elargire “pensieri” ai funzionari baresi che stavano trattando la procedura di II Livello, l’accordo di trasferire un’apprezzabile fetta di quote societarie all’ex assessore regionale al benessere; che “i locali del primo piano del Corpo B di I Giardini di Asclepio, risultano ancora classificati come “civile abitazione – Cat. A/3’’ e non “immobili ad usi specifici Cat. D”, ma soprattutto, è emersa una clamorosa intercettazione telefonica tra il Dr. Elio Quarta, coordinatore del centro medico I Giardini di Asclepio (ora Prodìa), e l’ex assessore regionale al benessere (che di fatto ha concesso i locali del Centro in affitto): Rollo decide che Muro è la zona ideale … è il territorio ideale…, il Direttore Generale dell’ASL di Lecce sceglie il sito.

Effettivamente, di lì a poco, così è stato; infatti è intervenuta: una strana ripartizione dell’unica macro area per la Provincia di Lecce (come prevista dall’art. 51 L.R. 52/2019) in 2 sub macro aree; l’“assegnazione” a Muro Leccese del fabbisogno creatosi su Nardò a seguito dello spostamento -ad oggi ancora sulla carta- del relativo centro su Lecce.

Ma la cosa ancor più anomala, segnalata pure al Consiglio di Stato, è stata che il parere del Rollo non ha considerato gli esiti dell’istruttoria svolta dalla stessa ASL in risposta proprio all’invito 21/5/2021 della Regione Puglia di individuare il fabbisogno assistenziale e quindi il Comune dove ubicare il nuovo Centro di PMA; da tale reportistica, predisposta sulla base dei dati richiesti al Direttore U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, è stato accertato “un fabbisogno assistenziale della popolazione della ASL LE distinto per Comune di residenza” nel 51% nell’area Nord (coniata dal D.G. Rollo e

comprendente Nardò) e il 28% nell’area Sud (comprendente Muro Leccese). Ma, in effetti, il Direttore Generale ha deciso che “Muro è la zona ideale”. I Giudici di Palazzo Spada sembrerebbero aver colto proprio la gravità di tali circostanze quando hanno ravvisato “nelle indagini penali in corso e nelle incongruenze istruttorie del procedimento, possibili sviamenti certamente meritevoli di approfondimento in sede di cognizione piena”, rimarcando in punto di periculum “la celere calendarizzazione del giudizio di merito” e disponendo che il Tar Bari provvedesse alla sollecita fissazione della relativa udienza di discussione.

Attendiamo quindi gli esiti del giudizio di merito, non smettendo mai di sperare in un atto di orgoglio da parte delle amministrazioni interessate che dinanzi a tali gravissimi fatti, possano nelle more almeno rivisitare spontaneamente il procedimento restituendo un po’ di fiducia e credibilità in una vicenda che sta scrivendo una triste pagina della politica pugliese in danno della collettività e di un gruppo di lavoro come Tecnomed di caratura scientifica che opera nel campo della PMA da ben otto lustri” – conclude l’avvocato Bartolo Ravenna.