A Sannicola arriva il primo cimitero per animali d’affezione del Salento

SANNICOLA – A breve anche i nostri amici a quattro zampe avranno un luogo dove poter riposare in pace, una volta terminato il loro viaggio sulla terra, e i loro padroni, allo stesso tempo, un posto dove poterli andare a trovare, portandogli un fiore: sarà realizzato a Sannicola il primo Cimitero per animali d’affezione del Salento, che sarà, tra l’altro, il secondo in tutta la Puglia.

Il progetto, nato da un’idea dell’azienda Niccolò Coppola srl e, in particolare, di Giuseppe Coppola, consentirà di riqualificare e valorizzare un’area irrimediabilmente compromessa dalla Xylella: la struttura sarà infatti realizzata in località Santa Teresa, su un terreno di oltre 56mila metri quadri che, a lavori ultimati, avrà una capienza di circa 9mila sepolture. Oltre alle strutture cimiteriali, l’area ospiterà anche un parco per “agility dog” dell’ampiezza di circa 3mila metri quadrati, attrezzato con 21 postazioni fisse in legno per le gare di agilità e con strutture finalizzate all’addestramento e all’allenamento sportivo dei cani.

Il progetto è stato presentato in conferenza stampa presso la Cantina Coppola a Gallipoli, alla presenza del sindaco di Sannicola Cosimo Piccione, del presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva e di Giuseppe Coppola, ideatore e amministratore di Niccolò Coppola srl.