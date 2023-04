Centinaia di foto e video pedopornografici nel pc di lavoro: condannato dipendente di banca

LECCE – Immagini raccapriccianti: minori, bambini e bambine, costretti a consumare rapporti con soggetti più grandi di loro. Video e foto, immagazzinati nel pc di un insospettabile dipendente di una nota banca di Lecce, sequestrati dagli agenti della polizia postale dopo una perquisizione e scovati da una consulenza poi. Un 52enne, residente nel capoluogo salentino, è stato condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico aggravato dall’ingente quantitativo.

La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Fabrizio Malagnino (nel corso della prima udienza del processo chiuso con una sentenza di patteggiamento). La pena era stata infatti concordata dagli avvocati difensori Rita Ciccarese e Tommaso Fasiello con il pm Luigi Mastroniani, titolare del fascicolo d’indagine. E il giudice ha dato l’avallo definitivo concedendo all’imputato la pena sospesa e la non menzione.

L’inchiesta parte da lontano. Da Milano, per la precisione. Ed è stata avviata dopo un blitz contro una rete di pedofili in Lombardia con ramificazioni su tutto il territorio nazionale. L’analisi degli agenti della polizia postale del capoluogo lombarda aveva evidenziato la presenza di un cloud il cui titolare aveva creato un accesso ad una cartella all’interno della quale era stato realizzato una sorta di archivio pedopornografico suddiviso in sei sottocartelle. Ebbene gli investigatori hanno conteggiato circa 1748 account che avevano avuto accesso e successivamente visionato il contenuto dell’archivio pedopornografico. Nell’informativa, gli agenti annotano che l’archivio è stato condiviso e copiato sui propri sistemi da numerosissimi utenti e che, in alcuni casi, sono stati creati dei sottolink di condivisione.

Su delega della polizia postale di Milano, i colleghi leccesi si presentano in casa del professionista nel luglio del 2022. E In quell’occasione gli agenti sequestrano tre hard disk, un Ipad, un Iphone 8, due pc portatili e 8 telefonini cellulari oltre a chiavette usb. Grazie ad una consulenza del dottore Claudio Leone salta fuori un consistente quantitativo di materiale pedopornografico. Dalle memorie dei reperti della perizia depositata ad ottobre sempre del 2022 emergono circa 300 video e 200 immagini di natura pedopornografica nel file system. La parte quantitativamente più consistente, invece, era stata cancellata ma viene evidenziata a seguito degli accertamenti.

Materiale sconcertante per il suo contenuto, in parte e neppure poco ritrovato sul pc che il dipendente utilizzava in banca. Proprio per la smodata quantità ritrovata gli inquirenti hanno poi contestato al professionista l’aggravante dell’ingente quantitativo. Nel corso delle indagini e subito dopo la notifica dell’avviso di conclusione (poi sfociato in un decreto di citazione diretta a giudizio), il professionista ha sempre scelto di rimanere in silenzio.