Covid, c’è l’ok dell’EMA al vaccino più efficace contro omicron. 1.025 nuovi casi in Puglia, 271 nel leccese. 6 pazienti nella terapia intensiva del DEA di Lecce

PUGLIA – Per capire a che punto è l’endemia nella provincia leccese basta dare un’occhiata alle strutture ospedaliere, i cui numeri restano stabili: sono 6 i pazienti nella terapia intensiva del DEA. C’è un 92enne salentino in pericolo di vita. Sono ricoverati molti più pazienti nella “rianimazione non covid”: 14 in totale (quasi satura). Inoltre, continuano a scendere i numeri relativi agli attualmente positivi. La convivenza col covid-19 va avanti senza troppi problemi.

IL NUOVO VACCINO

Come già annunciato, arrivano i nuovi vaccini adattati alla variante omicron: il comitato per i medicinali umani dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha raccomandato di autorizzare due vaccini adattati per fornire una protezione più ampia contro il Covid-19. Il Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1, di Pfizer Biontech e Moderna sono pronti per essere messi sul mercato. Potranno essere inoculati a persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto almeno la vaccinazione primaria contro Covid-19. L’Italia si prepara a ricevere nuove scorte, anche se adesso, senza il ricatto del green pass le vaccinazioni sono diminuite notevolmente. Nonostante sia arrivato il nuovo vaccino, sono state allungate le scadenze di quelli vecchi che erano già in scadenza. Sarà il nuovo governo a decidere la linea da adottare in autunno.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 8.976 (ieri 10.205) test eseguiti e 1.025 (ieri 1.114) nuovi casi: l’indice dei positivi sale all’11,42% rispetto al 10,92% di ieri.

Si registrano 6 decessi rispetto ai 4 di ieri, agli 8 di martedì, a 0 di lunedì, ai 6 di domenica, ad 1 di sabato, ai 5 di venerdì, ad 1 di giovedì.

Con 271 nuovi casi (ieri 325) la provincia di Lecce scende al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 307 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 241 a 219 (-22), mentre gli attualmente positivi scendono da 19.855 a 19.503 (-352).

Dei 219 ricoverati, 208 (ieri 230, -22) sono in area non critica, mentre 11 (ieri 11, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 307

Provincia di Bat: 59

Provincia di Brindisi: 73

Provincia di Foggia: 134

Provincia di Lecce: 271

Provincia di Taranto: 144

Residenti fuori regione: 28

Provincia in definizione: 9