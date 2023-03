Covid, uno studio spariglia le carte: chi ha avuto il Covid non ha bisogno del vaccino. 867 nuovi casi in Puglia, 253 nel leccese

PUGLIA – C’è una grande novità che riguarda il covid: un fondamentale studio scientifico dell’istituto di ricerca Altamedica, che sarà presentato al congresso della Società Italiana di Genetica Umana, emerge che chi ha già contratto il virus non ha più bisogno di vaccino. Questa novità scardina le certezze sul vaccino, che è stato inoculato anche a chi si era ammalato (perché non si effettuavano i tamponi nella maggior parte dei casi prima di vaccinarsi). Se lo studio fosse confermato, avremmo sprecato milioni di dosi di vaccino e quindi un fiume di soldi. “Nessun soggetto che ha superato l’infezione è mai finito in un reparto di rianimazione a causa del Covid” – secondo i responsabili dello studio. La notizia è stata diffusa dall’AGI: “Lo studio è stato eseguito dai ricercatori dell’istituto Altamedica con una metodica unica, la citometria a flusso sui linfociti B di memoria. Da questa ricerca emerge che la memoria immunologica per il SARS-CoV-2 permane a lungo, indefinitamente”.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 13.386 (ieri 11.022) test eseguiti e 867 (ieri 1.303) nuovi casi: l’indice dei positivi scende al 6,48% rispetto all’11,82% di ieri, al 9,42% di lunedì, al 9,30% di domenica, al 9,94% di sabato, al 10,79% di venerdì, all’11,42% di giovedì, al 10,92% di mercoledì.

Si registrano 3 decessi rispetto ai 2 di ieri, a 0 di lunedì e domenica, ai 2 di sabato, agli 8 di venerdì, ai 6 di giovedì, ai 4 di mercoledì.

Con 253 nuovi casi (ieri 340) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 278 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 201 a 190 (-11), mentre gli attualmente positivi scendono da 16.851 a 12.618 (-4.233).

Dei 190 ricoverati, 183 (ieri 193, -10) sono in area non critica, mentre 7 (ieri 8, -1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 278

Provincia di Bat: 41

Provincia di Brindisi: 84

Provincia di Foggia: 91

Provincia di Lecce: 253

Provincia di Taranto: 99

Residenti fuori regione: 19

Provincia in definizione: 2