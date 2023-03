Droga, mafia ed estorsioni, nel clan Coluccia spunta un collaboratore di giustizia

NOHA (Lecce) – Il clan Coluccia rischia di sgretolarsi dopo l’avvio di una collaborazione di un esponente di rango. Gerardo Dino Coluccia, 49 anni, di Galatina, nipote dei boss storici, ha iniziato a parlare. E ha riempito i primi verbali finiti all’attenzione dell’Antimafia. La notizia del pentimento dii uno dei componenti della famiglia Coluccia è stata sdoganata nel corso dell’udienza preliminare nata dall’indagine del 7 febbraio scorso in cui vennero sgominate le nuove leve del clan con roccaforte tra Noha e Galatina. I verbali sono stati depositati e messi a disposizione del collegio difensivo che ora potrà prenderne visione. Per le indagini Dino Coluccia avrebbe ricoperto il ruolo di referente del clan nel comune di Cutrofiano garantendo il controllo sulle varie attività illecite dando esecuzione alle direttive di Michele Coluccia.

L’udienza è stata aggiornata al 28 ottobre davanti al gup Marcello Rizzo in cui si dovranno decidere le posizioni di altri 17 imputati tra cui quella dell’avvocato Antonio Megha, ex sindaco di Neviano. Alla sbarra rischiano di finire Michele Coluccia, 63 anni, di Noha (Galatina); Antonio Coluccia, 65, di Noha (Galatina); Pasquale Anthony Coluccia, 30 anni, di Galatina; Antonio Bianco, inteso “Stella”, 49, di Aradeo; Marco Calò, conosciuto come “Uzzaru”, 47 anni, di Aradeo; Vitangelo Campeggio, 49, di Lecce; Gerardo Coluccia, 50 anni, di Aradeo; Silvio Coluccia, 53 anni, di Aradeo; Luigi Di Gesù, 52 anni, di Cutrofiano; Alì Farhnagi, 62 anni, di Giorgilorio (Surbo); Nicola Giangreco, 55 anni, di Aradeo; Renato Puce, 46 anni, di Corigliano d’Otranto; Cosimo Tarantini, 57 anni, di Neviano; Pasquale Coluccia, 30, di Galatina; l’ex sindaco di Neviano. I tre indagati a piede libero sono Emanuele Apollonio, 24 anni, di Aradeo; Stefano Marra, 29 anni, di Aradeo e Gabriele Serra, 26 anni, di Aradeo.

Le accuse, a vario titolo, sono quelle di associazione di tipo mafiosa finalizzata all’usura, alle estorsioni, alla violenza privata, alla detenzione e porto illegale di armi, allo spaccio di sostanze stupefacenti e, per alcuni dei sodali, anche allo scambio elettorale politico mafioso. L’indagine si è sviluppata tra Galatina, Aradeo, Neviano, Cutrofiano e Corigliano d’Otranto tra la primavera del 2019 sino all’inizio del 2021.

L’organizzazione faceva riferimento al clan Coluccia, uno dei sodalizi storici attivi da decenni nel Salento, In particolare nei territori di Galatina e paesi limitrofi. I sodali avevano a propria disposizione armi; gestivano lo spaccio di sostanze stupefacenti pretendendo il pagamento del cosiddetto “punto” da parte degli spacciatori. E si erano infiltrati anche nei centri di potere politico-amministrativo attraverso il voto di scambio. Un patto politico-mafioso con esponenti delle amministrazioni locali. Una ramificazione, stando alle carte, gestita da Michele Coluccia, indicato come il capo promotore. In particolare in un comune dell’entroterra salentino, in cambio di benefici di natura economica. Il ruolo di collante tra il sodalizio e gli apparati politico amministrativi sarebbe stato ricoperto da Nicola Giangreco.

Secondo le indagini condotte dai carabinieri del Reparto operativo del Nucleo Investigativo di Lecce che hanno “inchiodato” l’avvocato (con un passato da sindaco) come un politico al soldo del clan pur di accaparrarsi una manciata di voti nella tornata elettorale di settembre del 2020. “Poi dico naturalmente inutile che ti dica che puoi disporre su Neviano” diceva Megha in una conversazione intercettata dai carabinieri con Michele Coluccia, ritenuto capo e promotore dell’organizzazione. Voti in cambio di soldi, promesse di posti di lavoro e persino viaggi di cortesia in Calabria per conto del sodalizio. Perché, pur di ottenere una cinquantina di preferenze indispensabili per sostenere la sua candidatura.

“Millanterie” così erano state bollate le accuse raccolte dagli investigatori coordinati dalla pm della Dda Carmen Ruggiero dall’ex assessore nel corso dell’interrogatorio di garanzia in cui Megha aveva provato a difendere la sua integrità morale e professionale precisando di non conoscere Michele Coluccia e di aver rilasciato quelle promesse in piena campagna elettorale in un momento di fibrillazione emotiva oltre che politica. Di fatto le presunte ingerenze hanno spinto la Prefettura di Lecce ad aprire un’istruttoria e a nominare una commissione per valutare se a Neviano ci siano i presupposti per sciogliere il consiglio comunale.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Rita Ciccarese; Francesco Vergine; Luigi Greco; Ladislao Massari; Fabio Mariano; Pantaleo Cannoletta; Giovanni Apollonio; Angelo Vetrugno; Andrea Starace; Selene Mariano; Giuseppe Corleto; Michelangelo Gorgoni; Giancarlo Dei Lazzaretti; Alexia Pinto; Luigi Piccinni; Luigi Greco; Antonio Savoia; Gabriele Valentini e Raffaele Benfatto.