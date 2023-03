Gas, sanzioni boomerang e mercato di Amsterdam nelle mani degli speculatori. L’idea di Forges Davanzati: “Dilazione spese militari per evitare impoverimento famiglie e fallimento imprese”

LECCE – Siamo a pochi passi dal tracollo economico a causa della “guerra del gas”, già persa. Oggi il mercato si è riempito di potenti acquirenti (come Cina e India) e pochi vogliono vendere, perché il rischio di non avere gas è altissimo. Con tanta domanda e poca offerta il prezzo sale, come le speculazioni, che non sono sul prezzo di mercato, ma sui derivati che servono a coprire il rischio.

Le fallimentari politiche energetiche italiane ci hanno legati mani e piedi alla Russia (ma anche agli USA) facendoci indietreggiare sulla decarbonizzazione a cui aneliamo da decenni. Oggi la dipendenza dal gas ci sta costando molto cara. Rischiamo un clamoroso tracollo economico (ci sono bollette che passano da 27mila a 120mila euro, come denuncia oggi l’azienda Brivio di Robbio). Quindici Stati europei sono a favore di un tetto generalizzato al prezzo del gas, ma per la maggioranza qualificata servono 15 Paesi che rappresentino oltre il 65% della popolazione Ue. Perché non riusciamo a mettere un tetto al prezzo del gas? A cosa serve un’Europa che non riesce a dare risposte veloci nemmeno quando siamo sull’orlo del precipizio?

La risposta ce la dà il professore di Economia Politica al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università del Salento e titolare dell’insegnamento di Economia Politica Guglielmo Forges Davanzati: “Ci sono alcuni paesi europei che producono gas e non hanno interesse all’inserimento di un tetto che non faccia lievitare oltre un certo punto i prezzi”. Professore, quindi c’è la solita storia dell’Unione europea disunita in cui ognuno pensa al suo tornaconto…

“La Russia è, per noi, il principale Paese dal quale acquistare gas. Per far funzionare il progetto di price cap (la fissazione di un tetto massimo al gas all’importazione), occorre costituire un monopsonio europeo, ovvero indurre i Paesi europei a comportarsi come un unico acquirente. Non c’è accordo perché ognuno ha interessi contrastanti. Esistono, infatti, incentivi per violare gli accordi, soprattutto da parte di alcuni Paesi (in primis, Germania). E’ un problema di mancanza di coordinamento. In più, la fissazione di un tetto massimo al prezzo del gas potrebbe indurre la Russia a ridurne ulteriormente l’offerta. Si stima che la Russia incassa 6 volte per MWh venduto quel che incassava un anno fa. Ci sono poi problemi tecnici: per esempio, come trattare il tetto al prezzo nel caso di contratti già stipulati e di lungo periodo? Aggiungo due osservazioni. La prima: il progetto di price cap incontra anche ostacoli ideologici da parte di molti economisti liberisti, contrari a priori a ogni intervento di regolamentazione dei mercati. La seconda: si consideri che il price cap – anche se realizzato – non risolve i nostri problemi di approvvigionamento di gas, dal momento che abbiamo e avremmo comunque bisogno del GnL prodotto negli Stati Uniti. I quali non sono dipendenti dalla Russia per il consumo interno e stanno ottenendo profitti crescenti dalla vendita in Europa e in Italia di gas liquido”.

Ora l’Italia, si trova di fronte a un’emergenza drammatica e non basteranno i pochi impianti di energia rinnovabile a salvarla. Il professor Forges Davanzati suggerisce, per evitare il tracollo di imprese e famiglie, di dilazionare l’incremento delle spese militari sul PIL, spalmandolo su più esercizi finanziari . Nel decreto Ucraina di aprile scorso il governo Draghi voleva aumentare le spese militari al 2% del PIL nel giro di un biennio (si tratta di cifre molto consistenti). In sede di discussione in Parlamento, il Movimento 5 stelle ha ottenuto una dilazione dell’impegno di spesa al 2028. L’inflazione nel frattempo è aumentata portandosi all’8,4%, su fonte ISTAT. L’impennata dell’inflazione è causata soprattutto dalla riduzione dei flussi di gas dalla Russia (il prezzo del gas traina l’aumento dei prezzi di molte merci), dovuta alle contromisure imposte da Putin a seguito della partecipazione italiana alle “sanzioni americane” e dalla speculazione. Insomma, abbiamo azionato un boomerang che torna indietro colpendo la nostra stessa economia. “Chi non ha sanzionato la Russia ha mediamente un’inflazione molto inferiore alla nostra – spiega il professore – Il prezzo del gas sta facendo lievitare anche tutte le altre materie, compresa l’elettricità. L’inflazione è stata accelerata soprattutto a partire da giugno scorso, quindi dopo il decreto Ucraina. Proporrei dunque di dilazionare ulteriormente le spese militari. E’ un provvedimento giuridicamente ammissibile, che si attuerebbe senza violare i nostri accordi con la Nato (è da notare che si tratta, peraltro, di accordi informali, che risalgono al 2014 e che sono stati fin qui rispettati solo da pochi paesi dell’alleanza). Si tenga anche conto che verrebbero liberate ingenti risorse per sostenere il reddito delle famiglie in difficoltà e delle imprese schiacciare dal caro-bollette, fin da subito. Le spese sociali hanno un effetto moltiplicativo maggiore delle spese militari, perché destinate a famiglie con elevata propensione al consumo. E’ poi importante considerare che, come confermato dai tecnici della Difesa, le spese militari daranno i loro frutti, in termini di mezzi prontamente utilizzabili in un conflitto armato, solo fra molti anni. E non è poi da trascurare il fatto che l’articolo 11 della nostra Costituzione sembra vietare la nostra partecipazione a questa guerra”.

IL MERCATO DI AMSTERDAM DOVE SGUAZZA LA SPECULAZIONE

L’Europa non riesce a frenare la speculazione che si fa sul prezzo del gas, ma le radici di questo dramma sono nel neoliberismo spinto che ha lasciato mano libera ai mercati. “Il mercato di Amsterdam (il TTF: Title Transfer Facility), dove si stabilisce il prezzo del gas, è stato liberalizzato dal 2003 – spiega Forges Davanzati – Questo è il chiaro fallimento del neoliberismo, perché si pensa, dal punto di vista liberista, che un’economia di mercato sia sempre massimamente efficiente. In realtà il mercato libero da regolamentazione pubblica sta generando impoverimento diffuso. Dobbiamo sospendere l’iter parlamentare e bloccare il Governo, che, pur dovendo limitarsi ai soli “affari correnti” (e, dunque, all’ordinaria amministrazione), sta invece accelerando sull’aumento delle spese militari, calendarizzando la discussione in tempi rapidissimi prima dell’insediamento del nuovo Parlamento. E ciò sta accadendo senza che i principali media nazionali ne diano conto”. “Non trovo altra spiegazione di questa insistenza se non nella sudditanza incondizionata, senza se e senza ma, ai voleri americani”. “Il Financial Times, il più autorevole giornale economico al mondo, in un recente articolo, ha spiegato che le sanzioni alla Russia sono solo controproducenti per l’Europa e l’Italia: da questa guerra ci guadagnano semmai gli Stati Uniti, se non altro perché ci vendono il loro gas. Politicamente è ormai difficilissimo intervenire sul mercato di Amsterdam. Quando crei un mercato crei un giro di interessi e di speculatori che movimentano miliardi sulla base dei prezzi attesi e che, seppure non intenzionalmente, contribuiscono a ridurre in povertà milioni di famiglie e a generare fallimento di imprese”.

In questo incubo ci siamo entrati dentro a piedi uniti e adesso è il tempo di rimediare pensando anche a un futuro più green, libero dai combustibili fossili. Spostando più avanti nel tempo la spesa miliare otterremmo un po’ di ossigeno necessario a salvarci e poi potremmo giocarci la nostra ultima carta per l’indipendenza energetica: nel giro di pochi anni decideremo il futuro.