Stampa zambiana: “Banda non vuole tornare al Lecce”. Le accuse sul rinnovo del contratto

CASO BANDA – La stampa zambiana aggiunge nuovi elementi al caso Lameck Banda. In un articolo pubblicato da BolaNews, la testata sostiene, citando fonti vicine al giocatore, che l’esterno si trovi attualmente a Lusaka e non abbia intenzione di rientrare in Italia a causa di una disputa con il Lecce sulla gestione del suo contratto.
Secondo la ricostruzione, Banda ritiene che il club abbia prolungato il suo accordo fino al 2027 senza il suo consenso. Una versione che si discosta da quella riportata in Italia, dove viene evidenziato come il Lecce abbia esercitato l’opzione unilaterale prevista nel contratto sottoscritto nel 2022.
Nell’articolo vengono inoltre riportate le presunte lamentele del calciatore per il mancato pagamento di uno stipendio e di alcuni premi vittoria, oltre alla convinzione di non essere stato adeguatamente tutelato nella vicenda.
BolaNews riferisce anche dell’interesse dell’Al-Fateh, che avrebbe presentato un’offerta da 2,5 milioni di euro, respinta dal Lecce, che valuterebbe il cartellino del nazionale zambiano tra i 5 e i 7 milioni di euro.
Nei giorni scorsi il Lecce aveva invece annunciato possibili provvedimenti disciplinari nei confronti di Banda per il ritardo nel rientro in Italia, spiegando di aver inizialmente ricevuto comunicazioni su difficoltà logistiche e burocratiche, senza poi avere ulteriori contatti con il giocatore.
- SportCaso Banda: ancora silenzio, il Lecce comincia a preoccuparsi
- PoliticaNautico di Gallipoli all’ingresso della città e non più in centro. Fasano: “Finanziamento al sicuro”. S.I. Promette battaglia
- Prima PaginaLameck Banda riappare su Instagram: due storie dall'allenamento dopo i giorni di silenzio
- CronacaBotte, minacce e vessazioni in famiglia: arrestato un 51enne
- Archivio NotizieConsiglio comunale, via libera ad aumento Tari e hub dell’intermodalità: scontro su autovelox, rifiuti e futuro della città
- Prima PaginaIl Via del Mare secondo il Governo è strategico non solo per i Giochi del Mediterraneo