Muore per un batterio dopo la vacanza nel Salento: si indaga sulla morte di un diciottenne

OTRANTO (Lecce) – Si indaga anche nel Salento sulla morte del diciottenne Paolo Rizzolli, di Lavis, in Trentino, deceduto nei giorni scorsi a causa di un’infezione causata dal batterio escherichia coli, che non si esclude possa essere stato contratto dal giovane durante una sua recente vacanza in Puglia nella zona di Otranto.

Sulla morte del ragazzo, che prima di tornare a casa avrebbe soggiornato anche a Verona, sono in corso accertamenti da parte dei Nas di Lecce, incaricati dalla procura salentina di verificare in quale struttura – tra Otranto e dintorni – abbia soggiornato la vittima ed eventualmente cosa gli possa essere stato somministrato.

Il soggiorno nel Salento del diciottenne risalirebbe al periodo tra il 12 ed il 18 settembre scorsi. Tornato a Lavis, il ragazzo si sarebbe sentito male. Accompagnato in ospedale dai genitori, si è scoperto che aveva contratto un’infezione alimentare da escherichia coli, poi risultata putroppo fatale.

Sulla sua morte è stata avviata un’indagine dalla Procura di Trento, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo.