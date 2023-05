A Taviano un altro finanziamento per “Green Community”

TAVIANO (Lecce) – È la Green Community Ionico Adriatica la prima comunità in Puglia ad essere finanziata con fondi PNRR a valere sull’ avviso pubblico della Missione 2 – rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 1, economia circolare e agricoltura sostenibile ( M2C1). E al Comune di Taviano, che con l’Amministrazione Tanisi non perde mai un finanziamento, arrivano risorse dell’ Unione Europea per un importo di €. 100.000,00 grazie ai progetti da esso presentati, alla elaborazione dei quali ha sovrinteso direttamente il sindaco Tanisi, tutti riconosciuti validi e che prevedono la realizzazione di una copertura con impianto fotovoltaico all’interno del Mercato Ortofrutticolo, la realizzazione di un’altra passerella per disabili nella Marina di Mancaversa e l’installazione di colonnine di ricarica elettrica in città.

Un’ area vasta, quella della Green Community Ionico Adriatica, che comprende ben dieci comuni; oltre a Taviano anche Alliste, Avetrana, Galatone, Gallipoli, Manduria, Porto Cesareo, Racale e Ugento con Nardò comune capofila. Una convenzione alla quale il Comune di Taviano ha aderito con delibera di Consiglio Comunale del 9 agosto scorso, “un Consiglio Comunale che evidentemente ne è valsa la pena fare, benché alle 13,30 di una afosa giornata di agosto; che era nostro dovere fare, poiché si trattava di perseguire gli interessi generali della nostra Taviano, e di quel Consiglio, di quel senso di serietà e di responsabilità raccogliamo ora i frutti” commenta la Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa Antonella Previtero, giacché proprio quell’ assise vide l’ abbandono dell’ aula da parte dei consiglieri di minoranza di Uniti per Taviano in polemica con la Maggioranza per la scelta dell’ orario di convocazione (alle 13,30 di un giorno di agosto). E la Presidente Previtero sottolinea: “il nostro è un servizio; ci siamo proposti e siamo stati scelti per servire, ed è nostro dovere farlo ogni giorno e a qualsiasi ora del giorno, per una questione di responsabilità e di rigore morale nell’esercizio delle nostre funzioni di pubblici amministratori”. E lo stesso primo cittadino Giuseppe Tanisi, rammentando che “in tanti altri comuni, i consigli comunali tenuti in mattinata siano un fatto di routine”, commenta: “premesso che finora non vi è stata mai nessuna seduta di Consiglio Comunale che sia stata soggetta ad invalidazione da parte degli organi preposti, questo finanziamento è un’ulteriore conferma della validità degli atti di quel Consiglio, a decorrenza da quella data, e di tutto un impegno e di un lavoro serio e costante che ha occupato le nostre giornate estive, di cui ora raccogliamo i risultati a beneficio della nostra comunità, e nell’ interesse generale che continua ad essere la stella polare del nostro agire e che continuerà ad orientare ogni scelta di questa Amministrazione, compresa quella di metterci insieme ad altre realtà per attuare dei piani di sviluppo energetico, ambientale, economico e sociale. Ancora una volta, risultati concreti testimoniano la validità delle nostre proposte progettuali, la qualità e la competenza di questa compagine amministrativa, nonché la bontà di un servizio reso con serietà e dedizione alla nostra città “.

