Blitz all’alba, scattano 15 arresti per traffico di droga: due indagati pure nel Leccese, uno in carcere

LECCE – Ci sono anche due uomini residenti a Taviano e Lecce (quest’ultimo finito in carcere) tra gli indagati nel blitz della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, condotto dai carabinieri del Ros tra le province di Taranto e Brindisi, che ha portato all’arresto di 15 persone, accusate – a vario titolo – di appartenere ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi e munizioni, operante sul territorio di San Giorgio Jonico (Taranto) e comuni limitrofi.

In carcere è infatti finito Teodosio Nigro, detto “Teo”, 53enne tarantino d’origine ma residente nel capoluogo salentino, mentre figura tra gli indagati (per un episodio risalente al 2015) il tavianese Giovanni Rizzo, 54 anni, (difeso dall’avvocato Giuseppe Ptresicce), accusato di avere ceduto un chilo di cocaina al gruppo dietro il pagamento di 10.000 euro.

L’operazione è stata condotta, in fase esecutiva, col supporto dei Comandi Provinciali Carabinieri di Taranto e Brindisi, del 6° Elinucleo di Bari, del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno e dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Puglia.

Sviluppata dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri in prosecuzione della omonima operazione “Taros” eseguita nel marzo 2021, l’indagine avrebbe documentato l’operatività del gruppo “Lucchese” di San Giorgio Ionico (TA), dedito al traffico e allo spaccio di stupefacenti in una vasta area della provincia di Taranto.

Le investigazioni avrebbero evidenziato come, nei territori di interesse, il predetto sodalizio esercitava un controllo pressoché monopolistico del mercato illecito degli stupefacenti, che erano approvvigionati attraverso una rete di fornitori operante anche nelle province di Brindisi e Lecce.

Gli approfondimenti, inoltre, hanno consentito di ipotizzare gli assetti del gruppo Lucchese, al cui vertice si colloca un quarantottenne di San Giorgio Jonico che, oltre ad interessarsi della direzione organizzativa della consorteria, avrebbe curato personalmente i rapporti con i vari fornitori di stupefacente.

Elementi indicativi della forza infiltrativa del sodalizio e delle capacità di condizionamento esercitata dal gruppo criminale sul territorio emergerebbero dalla rete di relazioni che l’organizzazione era riuscita a costruirsi che coinvolgeva anche appartenenti alle istituzioni, quali, in vario modo, avrebbero favorito i sodali.

La manovra investigativa – che si è avvalsa anche degli apporti di un collaboratore di giustizia già legato alla cosca di ‘ndrangheta “Flachi – Trovato – Schettini” operante in Lombardia – si colloca in una più ampia strategia di contrasto della Procura della Repubblica di Lecce che mira a colpire anche quelle attività estremamente redditizie condotte dalle varie organizzazioni operanti sul Distretto di Corte di Appello, come il traffico di stupefacenti che hanno l’effetto di rafforzare il potere delle varie consorterie sul territorio.