Dopo l’attacco al Nord Stream, navi Marina Militare pattugliano la costa sul percorso Tap

SAN FOCA (Lecce) – Dopo l’attacco al Nord Stream scattano i controlli anche lungo il tracciato del gasdotto Tap che arriva fino a San Foca, una delle sette marine di Melendugno, in Salento. Dalla mattinata di venerdì 30 settembre due navi della Marina Militare (visibili ad occhio nudo direttamente dalla costa) hanno avviato i controlli che rientrano in una più ampia strategia di monitoraggio e sicurezza dettata dalle incertezze sulla situazione internazionale. Le navi sono impegnate in un’attività di perlustrazione a scopo di monitoraggio.

Non c’è un vero e proprio allarme, ma alla luce dell’attacco al Nord Stream dello scorso 26 settembre, con la conseguente fuga di gas, si è reso necessario un monitoraggio attivo delle condutture sottomarine di tutta Italia. “Misure cautelative – fanno sapere da Tap – necessarie alla luce dei rischi connessi all’attuale situazione interazionale. Da parte nostra, come abbiamo sempre fatto, stiamo collaborando con le autorità e gli operatori per gestire la situazione e garantire la sicurezza delle infrastrutture”.

Un monitoraggio atteso ma non annunciato a sentire il sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino. “Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale – commenta il primo cittadino – ma immagino che si tratti di un controllo e di un monitoraggio. Ho chiesto informazioni allo stesso comandante della Capitaneria di San Foca il quale mi ha riferito di non sapere nulla. Ipotizzo, a questo punto, che si sia trattato di un intervento disposto direttamente dalla Marina Militare. Siamo comunque tranquilli – prosegue – e tra i miei stessi concittadini non avverto alcun allarmismo ma è giusto in questo momento essere prudenti e monitorare l’evolversi della situazione. Anche perché finora non si è registrato alcun tipo di incidente da quando il gasdotto è entrato in funzione”. Analoga operazione di monitoraggio è stata avviata in Sicilia. D’altronde la stragrande maggioranza delle forniture di gas in Italia proviene da tra diverse condotte sottomarine: il gasdotto Transmed, che convoglia a Mazara del Vallo il gas algerino attraverso la Tunisia e il Canale di Sicilia; il Greenstram, che approda a Gela dalla Libia; e il Tap (in funzione da ormai un anno) che giunge fino a Melendugno dall’Albania e trasporta il gas dell’Azerbaigian. E il piano di monitoraggio per prevenire attacchi o incidente è così scattato nelle scorse ore interessando inevitabilmente anche la costa salentina.

L’allerta si è innalzata. Giorno e notte. Circa 500 uomini e donne della Marina militare sono impegnati nella vigilanza, il pattugliamento e la necessità di scandagliare ogni zona. In un terreno operativo multidimensionale su tutto il territorio nazionale: mare, cielo, fondali. In campo unità navali, decine di veicoli subacquei, le forze speciali del Comsubin, aerei ed elicotteri della Marina che dovrà intercettare e sorvegliare attività sospette di mezzi con identità ignota o non autorizzati dallo stato di appartenenza. Più la ricognizione sistematica dei fondali dove passano i gasdotti. In azione i cacciamine dotati di sonar e di Rov, veicoli filoguidati subacquei dotati di sistemi acustici e telecamere che possono arrivare fino a 2mila metri di profondità.

