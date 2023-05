4 novembre, il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate a Lecce

LECCE – Il richiamo all’importanza della memoria è stato il filo conduttore delle celebrazioni che si sono svolte oggi, venerdì 4 novembre, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, con la partecipazione delle Autorità religiose, civili e militari del territorio.

La cerimonia ha avuto inizio alle 9.00 presso il Sacrario dei Caduti del Cimitero comunale di Lecce, con la deposizione della Corona e lo svolgimento della Santa Messa officiata dall’Arcivescovo della Diocesi di Lecce, Mons. Michele Seccia.

Le celebrazioni sono proseguite alle 10.30 presso la Caserma Zappalà, con gli Onori ai Caduti, alla presenza del Prefetto Vicario Antonio GIACCARI, del Comandante della Scuola di Cavalleria, Gen. Claudio Dei, del Presidente del Consiglio Regionale per la Puglia Loredana CAPONE, del Vice Presidente della Provincia Antonio LEO e del Sindaco di Lecce Carlo Maria SALVEMINI.

“Celebriamo il 4 Novembre nel ricordo del primo giorno di pace, nel 1918, dopo la grande guerra. Una guerra che ha modificato non solo gli assetti geo politici, gli umori, le prospettive e le memorie, ma anche e soprattutto la modalità del fare la guerra, tra trincee e nuove armi a disposizione, più potenti e disastrose.” Ha dichiarato il Vice Presidente della Provincia Antonio LEO. “A distanza di 104 anni dal primo giorno di pace, siamo, però, costretti a parlare ancora di guerra, di una guerra iniziata il 24 febbraio del 2022 di cui non siamo in grado di prevedere eventi e conclusioni e che ci interroga sulla incapacità della Storia di fare memoria. È infatti, tristemente grave che la Storia non sia, forse non sia mai stata, Maestra di vita. Ed è in questo particolare contesto che parlare di Pace sembra essere utopistico, anzi oserei dire ossimorico, ma la nostra Costituzione, più volte definita la più bella del mondo, ci fa da guida illuminante attraverso due articoli: l’ art. 11 e l’ art. 52. L’ art. 11 ci impegna a ripudiare la guerra in quanto “offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie” e ci richiama ad un impegno per “un ordinamento che assicuri la Pace e la Giustizia fra le Nazioni”. L’ art. 52 ci rammenta che” la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” . Realisticamente, allora, i padri della nostra Costituzione, nel negare la guerra come soluzione alle controversie geopolitiche, non hanno ignorato le tensioni stesse, oggi sempre più estese e pericolose. Le minacce incombono e il dovere del cittadino è quello di difendere la Patria attraverso le competenze, le capacità e le intelligenze degli uomini e delle donne delle nostre Forze armate che operano in favore della patria, della pace e dei diritti umani. Non dimentichiamo le missioni di pace in luoghi lontani e difficili in cui giovani uomini e donne hanno sacrificato, anche perdendola, la propria vita per dedicarsi ai bisogni e alle vite degli altri. Se il mondo fosse perfetto, se potesse regnare la Pace perpetua, come auspicato nel lontano 1754 da Emmanuel Kant, nessuno Stato avrebbe necessità di superare i propri confini per soffocare in atti di sopraffazione i territori altrui. Alle guerre seguono, lo sappiamo, le tregue, ma non la Pace definitiva perpetua, appunto. Ci auguriamo, allora, che le Forze Armate che in questa storica giornata celebriamo, possano essere impiegate sempre più e sempre più frequentemente in operazioni che abbiano come fine ultimo.la pacificazione a cui è necessario preparare sul piano etico tutti gli uomini e le donne del mondo e soprattutto le nuove generazioni. L’obiettivo è che si vada eliminando ogni forma di egoismo e di odio verso l’altro, verso il diverso. Perché si giunga alla consapevolezza che l’umanità in ogni angolo della terra ha bisogno solo di bellezza, di pace e di condivisione. Un ringraziamento, non solo nella occasione corrente ma per tutti i giorni di ogni anno, a tutti gli Uomini e le Donne delle Forze Armate che ci donano sicurezza con la loro abnegazione costante al dovere.”

La celebrazione ha visto convolti gli Istituti Scolastici della provincia, che hanno presentato i lavori realizzati per la celebrazione odierna e i progetti che saranno sviluppati in occasione della V edizione del Festival della Public History “Memorie di Pietra – Memorie di Carta”, che si terrà nei giorni 28-29 e 30 novembre.

Al termine della cerimonia, gli studenti hanno raccontato le proprie esperienze, dando lungo al percorso performativo/espositivo che ha arricchito l’apertura straordinaria della Caserma.

