Giovedì 24 novembre Anbeta Toromani in “Preludes” al Teatro Apollo di Lecce

LECCE – Giovedì 24 novembre ore 20.45 al Teatro Apollo di Lecce ANBETA TOROMANI

in PRELUDES Danze a tre al pianoforte.

Anbeta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzalez, tre ballerini fra i più amati dal pubblico italiano, sono i protagonisti di “Preludes”, il nuovo appuntamento della 53^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina, in cartellone giovedì 24 novembre alle 20.45 al Teatro Apollo.

Uno spettacolo raffinato ed emozionante, costruito attorno al “preludio”, una delle forme musicali più iconiche del repertorio pianistico: pagine di Bach, Chopin, Debussy e Rachmaninov, eseguite dal vivo dalla pianista Sofia Vasheruk, accompagneranno le coreografie di Massimo Moricone, in un percorso elegante e affascinante. Completa il programma una creazione coreografica sulla celebre Ciaccona in re minore di Bach nella trascrizione per pianoforte di Ferruccio Busoni.

Sarà l’occasione per poter apprezzare dal vivo il talento e la bravura di Anbeta Toromani, conosciuta dal grande pubblico per aver partecipato, arrivando in finale, alla trasmissione televisiva “Amici di Maria De Filippi”, dove poi è rimasta come prima ballerina e quindi come giudice, conquistando rapidamente l’ammirazione del grande pubblico.

Insieme a lei danzeranno Alessandro Macario, che ha fatto parte della compagnia del Teatro alla Scala ed ha danzato in diversi ruoli principali anche al Teatro Comunale di Firenze, al Teatro San Carlo di Napoli e al Teatro dell’Opera di Roma, e Amilcar Moret Gonzalez, già primo ballerino presso il Bavarian State Ballet, Les Ballets de Montecarlo, lo Zurich Ballet e l’Hamburg Ballet, oltre ad aver lavorato come ballerino professionista e insegnante di danza classica nella trasmissione televisiva “Amici di Maria De Filippi”.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, al Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

FRYDERYK CHOPIN – da Vingt-quatre Préludes Op. 28 in memoria di Evgenij Polyakov

Preludio n. 2 in la minore

Preludio n. 4 in mi minore

Preludio n. 21 in si bemolle maggiore

Preludio n.15 in re bemolle maggiore

Preludio n. 6 in si minore

Preludio n. 7 in la minore

Preludio n. 13 in fa diesis maggiore

CLAUDE DEBUSSY – Poissons d’Or (Images II)

CLAUDE DEBUSSY – Prélude à l’après-midi d’un faune

trascrizione per piano solo di Leonard Borwick

SERGEJ RACHMANINOV – Preludio in Do diesis minore, Op. 3 No. 2

JOHANN SEBASTIAN BACH – Ciaccona dalla Partita n. 2 in re minore per violino, BWV 1004

trascrizione per pianoforte di Ferruccio Busoni

Abbonati alla 53^ Stagione Concertistica!

Tredici straordinari spettacoli al Teatro Apollo di Lecce!

ABBONAMENTO A 13 SPETTACOLI

Poltronissime e Palchi I Ordine:

Intero € 260 | Ridotto* € 230 | Convenzione** € 200 | Under 35*** € 180

Poltrone e Palchi II Ordine:

Intero € 210 | Ridotto* € 180 | Convenzione** € 160 | Under 35*** € 120

Loggione: Intero € 120, Ridotto* e Under 35*** € 90

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese

** CONVENZIONE: Soci FAI | Soci Soroptimist | Abbonati 52^ Stagione CMS

*** UNDER 35: Under 35 | Studenti | Disabili e Accompagnatori | Gruppi (almeno 8 persone)

PREZZI BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzione** € 20

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 22, Ridotto* € 19, Convenzione** € 15

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 15, Ridotto* € 12

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Under 35 | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori

** CONVENZIONE: Soci FAI | Soci Soroptimist | Abbonati 52^ Stagione CMS

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

PREZZI SPECIALI:

UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI (almeno 8 persone)

E’ disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori, gruppi di almeno 8 persone, allievi ed accompagnatori di scuole di musica in convenzione. Questa tariffa è in vendita solo presso gli uffici della Camerata Salentina o con bonifico. Contattaci!

Poltronissime ultime file e Palchi Laterali I Ordine: € 18

Poltrone ultime file e Palchi Laterali II Ordine: € 12

Loggione: € 8

Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.

CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! L’Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con possibilità di assistere allo spettacolo.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.