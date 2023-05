Il Judoka Leonardo Calabrese alla fase finale del Campionato Italiano Esordienti

CAMPI SALENTINA (Lecce) – Il Judoka Leonardo CALABRESE, atleta di rilievo della JUDO TEAM CAMPI Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Campi Salentina, ha staccato con anticipo il biglietto per la partecipazione alla fase finale del Campionato Italiano Esordienti/B 2022 che si terrà il prossimo 4 e 5 novembre presso il “Pala Pellicone” di Lido di Ostia (Roma). Il predetto atleta, a seguito dei numerosi punti accumulati nel corso di tutte le tappe Nazionali del “Trofeo Italia 2022” riservato agli atleti della sua categoria under 15, è riuscito a piazzarsi al 6° posto della Ranking List Nazionale. Detta posizione ha permesso all’atleta salentino di ottenere la qualificazione di diritto alla fase finale del Campionato Italiano della sua categoria, saltando le qualificazione regionali.

Leonardo Calabrese, insieme agli altri atleti pugliesi qualificati nelle diverse categorie, cercherà di ben rappresentare il Salento e la Puglia nella manifestazione agonistica in argomento, al termine della quale verranno incoronati i Campioni Italiani 2022. Il giovane judoka, come asserito dal suo insegnante Tecnico Santo Perrone, al termine dei lunghi ed impegnativi allenamenti, si presenterà alle predette finali, in ottima forma, cercando di esprimere al meglio le sue potenzialità fisiche e tecniche e con l’intento di guadagnarsi un piazzamento di rilievo nella categoria Esordienti/B Kg 73, nella quale è prevista una numerosa sfilza di partecipanti di buon rilievo tecnico.

Nella foto Leonardo Calabrese ed il suo Tecnico.