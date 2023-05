Operatore di biblioteca, in arrivo un corso di formazione a Nardò

NARDO’ (Lecce) – Un corso per operatore di biblioteca con l’obiettivo di formare profili in grado di occuparsi appunto della logistica e dell’organizzazione di strutture bibliotecarie. È stato organizzato e finanziato dal Comune di Nardò che ne ha affidato la gestione alla società cooperativa Arnia, che si occupa di formazione professionale. Il corso sarà totalmente gratuito e si terrà indicativamente tra novembre e gennaio per trenta ore complessive (10 di teoria e 20 di pratica). Tra le attività previste anche l’esercitazione sul gestionale SebinaNEXT. La sede del corso sarà il centro servizi culturali del chiostro dei Carmelitani. Il corso è aperto al massimo a una decina di persone, cioè bibliotecari e operatori con esperienza di qualche tipo, ma privi di formazione specifica, disoccupati con diploma, aziende pubbliche e private, cooperative, associazioni, ecc. Altri quattro posti sono riservati a dipendenti comunali, che l’amministrazione vuole formare e dotare di titolo specifico anche in previsione della riapertura della biblioteca “Vergari” dopo l’intervento di riqualificazione.

“È chiaro – spiega l’assessora alla Cultura Giulia Puglia – che l’orizzonte ideale che abbiamo di fronte è la riapertura, ormai vicina, della biblioteca “Vergari”, per la quale avremo ovviamente una esigenza di gestione quanto più completa e professionale. Questo corso, quindi, è una occasione per i nostri dipendenti che hanno lavorato o lavorano su quel fronte e per chiunque sia interessato a diventare un operatore di biblioteca, che è una figura affascinante, ma che richiede anche competenze specifiche”.

Ogni altra informazione può essere reperita telefonando al numero 0832 398632.