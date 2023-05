Prove di unità del centrodestra partendo dal candidato presidente della Provincia Sperti per passare da Lecce, fino alla Regione Puglia. A sinistra Emiliano vincente, ma con la guerra interna

LECCE – Dopo la vittoria romana, il centrodestra lavora con sobrietà sul territorio pugliese per tornare agli “antichi splendori”. I protagonisti non sono cambiati di molto negli ultimi 20 anni: c’è Raffaele Fitto che riguadagna la leadership nelle vesti di super ministro, ma in campo c’è anche Roberto Marti nelle vesti di leader leghista, poi Andrea Caroppo (che ha una posizione di rilievo tra i forzisti) e tanti altri big già noti. Nel centrodestra cittadino bisogna ancora passare da Adriana Poli Bortone prima di fare accordi sul futuro candidato sindaco leccese, che dovrà offrire un’alternativa alla linea salveminiana. Le prove di unità, con un ritrovato Pippi Mellone (che ha voltato le spalle a Emiliano dopo anni di alleanze), il centrodestra le sta facendo con le elezioni provinciali del 10 novembre 2022: tutti uniti sul sindaco di Miggiano, Michele Sperti, che il 10 novembre sfiderà il presidente uscente del centrosinistra, Stefano Minerva. Pippi Mellone supporta senza se senza ma il candidato di centrodestra. C’è anche l’anima civica e battagliera del consigliere regionale Paolo Pagliaro in questa squadra che si ritrova compatta. Il centrodestra pugliese ha imparato la lezione romana: ci si può anche odiare, si può avere difficoltà nel rimettere insieme Marti e Fitto, ma è l’unico modo per riprendersi il potere. La linea sarà questa per le comunali leccesi e per le prossime regionali. La speranza per il centrodestra è che il governo romano abbia successo per fare da volano alle rivincite sui territori governati dal centrosinistra. Dopo la vittoria di Giorgia Meloni le parole sinistra e destra hanno acquisito un senso, ma fino a poco tempo fa erano parole vuote, considerate dalla maggior parte dei politici categorie da superare.

Con un centrosinistra in cerca d’autore e un Pd in crisi d’identità, i militanti del centrodestra provano a ricompattarsi sui territori. È l’effetto politico di “riverbero” che dopo la vittoria romana sta dettando la linea. Alle scorse politiche il mondo dei progressisti non ha saputo correre unito (18 milioni di voti si sono frazionati): il centrodestra invece, nonostante gli incidenti di percorso berlusconiani, ha messo insieme 12 milioni di voti che gli consentono di governare senza problemi.



LA GUERRIGLIA A SINISTRA

Michele Emiliano la formula per la vittoria l’ha già trovata: una grande coalizione trasversale e progressista, che inglobi anche i pentastellati sulla base di un progetto. I renziani gli hanno giurato vendetta, dunque in Puglia non ci sono alternative all’alleanza con M5S. Il guaio è che nel Pd è guerriglia tra correnti, con gli “anti-Emiliano” pronti ad affondare il colpo alla prima occasione utile. Il governatore deve gestire una serie di lotte intestine, eppure il fallimento della linea Letta ha dimostrato che il “modello pugliese” di centrosinistra è l’unico vincente in questo momento: alleanze “larghe” e flessibili. Lo scontro con un centrodestra sempre più compatto comincerà nelle province e nei comuni per poi concludersi nella grande sfida regionale, con il sindaco Decaro che si spiana la strada della candidatura a presidente.