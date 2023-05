Reddito Energetico Nazionale Trevisi (M5S) depositato al Senato il disegno di legge

ROMA – La grave crisi energetica in atto può essere contrastata da una nuova misura nazionale presentata dal senatore del M5S Antonio Trevisi.

Il disegno di legge sul Reddito Energetico Nazionale è una misura economica destinata a famiglie e imprese al fine di consentire l’installazione a costo zero di pannelli fotovoltaici ciò comporterà una riduzione dei consumi energetici con conseguente diminuzione delle spese in bolletta.

L’ abbattimento del costo dell’energia strutturale favorirá la ripartenza del Paese sensibilizzando anche la popolazione ai temi ambientali e alla sostenibilità .

L’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del Ministri del governo Conte 2 Riccardo Fraccaro aveva già istituito un fondo nazionale a sostegno della misura del reddito energetico deliberando uno stanziamento di 200 milioni di euro.

Il senatore Trevisi dichiara :”La sperimentazione della misura è stata fatta in questi mesi in regione Puglia grazie ad una legge a mia prima firma durante la precedente legislatura quando ero consigliere regionale. Questa prima esperienza ci ha permesso di testarne l’efficacia e di superare ogni criticità”.

Agli attuali prezzi energetici tale misura consentirá un risparmio medio annuale in bolletta, dalle 500/600 euro per le famiglie fino a qualche migliaia di euro per le PMI. Il tutto a costo zero poiché il fotovoltaico innescherà un meccanismo di cessione dell’energia in eccesso andando ad alimentare un fondo rotativo; di conseguenza si genereranno maggiori risorse per l’acquisto di nuovi pannelli.

Purtroppo il Governo Draghi non ha esteso a livello nazionale le misure regionali in atto. E’auspicabile che il Parlamento – conclude Trevisi- valuti positivamente questo disegno di legge con l’obiettivo di favorire la diffusione delle energie rinnovabili, garantire la democrazia energetica e sostenere a livello economico i cittadini e le imprese in difficoltà a causa dell’impennata dei costi e energetici.