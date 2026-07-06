A Carmiano, il 10 e il 18 luglio, arrivano le “Giornate dell’amico & della solidarietà”

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CARMIANO (Lecce) – Salute, solidarietà, musica e comunità. Sono questi i temi al centro della seconda edizione delle “Giornate dell’Amico & della Solidarietà”, la rassegna organizzata da “Carmiano Nostra Aps-Ets”, in programma il 10 e 18 luglio a Carmiano.

La manifestazione, che gode del patrocinio di Provincia di Lecce, Comune di Carmiano e GAL Terra d’Arneo, è stata presentata questa mattina, a Palazzo Adorno, dal sindaco di Carmiano Giovanni Erroi, con il vice sindaco e assessore ai Servizi Sociali Salvatore De Cruto, dal presidente “Carmiano Nostra” Rosario De Cruto.

L’iniziativa nasce per ricordare l’amico e stimato cittadino di Carmiano Trentino Giovanni Mazzotta e si propone un importante obiettivo benefico: la raccolta di fondi da devolvere interamente alla Lilt, a sostegno del “Centro Ilma” di Gallipoli, struttura d’eccellenza per la prevenzione primaria.

L’evento si articolerà in due momenti di alto valore civile e sociale, con ingresso gratuito. Il primo è un convegno medico scientifico, dal titolo “Amici per sempre per la prevenzione – incontro con gli esperti”, che si svolgerà presso il Cineteatro Lumierè, venerdì prossimo 10 luglio, alle 19. Si tratta di una serata interamente dedicata alla divulgazione scientifica e alla sensibilizzazione medica, che vedrà alternarsi sul palco un prestigioso panel di specialisti, che faranno il punto su cure e prevenzione oncologica.

La rassegna si concluderà con una grande festa all’insegna della musica e dei talenti salentini. Sabato 18 luglio, a partire dalle 20.30, l’atrio della scuola “Lecciso” in piazza del Tempo, ospiterà il “Quarto Gran Tenzone Carmianese – Song Contest”, concorso canoro di rilievo nazionale. Ospite d’eccezione la celebre musicista e vocal coach Maria Grazia Fontana, direttamente da Rai1, che ricoprirà il ruolo di presidente di giuria.