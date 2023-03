Aeroporto del Salento, De Blasi (Lega): “Infrastruttura decisiva per il territorio. Ampliamento dei servizi e rilancio”

BARI – L’isolamento salentino si combatte con maggiori collegamenti. Il centrodestra si muove per raggiungere nuovi obiettivi su questo fronte. “Questa mattina, assieme ai colleghi Paolo Pagliaro, Paride Mazzotta, Antonio Paolo Scalera e Luigi Caroli, ho incontrato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, per fare il punto sui temi legati ai servizi dell’aeroporto di Brindisi e sulle possibilità di sviluppo dello stesso – spiega il consigliere regionale della Lega Gianni De Blasi –

Le idee sono state diverse e tutte costruttive: dalla creazione di un canale diretto tra l’area portuale e quella dell’aerostazione, alla necessità di ampliare le aree destinate a parcheggio e renderle proporzionali rispetto alla reale utenza, al fine di creare una circolazione interna che sia anzitutto sicura e, poi, anche fluida.

Esigenza, quest’ultima, che il Presidente ha dichiarato voler affrontare mediante la realizzazione di una sopraelevazione del parcheggio esistente.“

“Sul serio problema inerente la cancellazione dei voli – prosegue De Blasi – abbiamo posto l’accento sulla necessità di ripristinare alcune tratte ritenute strategiche e fondamentali non solo per il turismo, ma anche per i lavoratori pendolari che si vedono privati di una modalità di viaggio che sia agevole e conforme alle esigenze lavorative, a scapito di un “rinforzo” Baricentrico delle tratte che, indubbiamente, va a penalizzare il Salento.

Inoltre, per le stesse motivazioni, abbiamo evidenziato la necessità di aumentare le coincidenze tra le tratte aeree e quelle ferroviarie.

L’interlocuzione é stata proficua e rassicurante, ed indubbiamente porterà con se una puntuale azione di verifica sugli impegni assunti da Aeroporti di Puglia.”

“Personalmente – conclude De Blasi – seguirò con scrupolo l’evolversi concreto degli intendimenti odierni, nella convinzione che il Salento meriti di rafforzare la propria centralità in termini di infrastrutture esistenti, che devono costituire servizi efficienti a disposizione dei cittadini che lavorano e punti di forza per un crescente sviluppo turistico”.