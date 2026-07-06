Gianfranco Fini e Clemente Mastella a “Filorosso”

L’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini e il leader “centrista” e sindaco di Benevento Clemente Mastella sono alcune degli ospiti della quarta puntata di “Filorosso”, in onda lunedì 6 luglio, alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay. Antonino Monteleone con Adele Grossi ospitano due storici esponenti della Politica italiana: Gianfranco Fini e Clemente Mastella, per due interviste che toccheranno i principali temi di attualità.

Tra gli ospiti della puntata anche il direttore del quotidiano “Il Giornale”, Tommaso Cerno e lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio.

Infine, ampio spazio alla cronaca con gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco. In studio interverranno, tra gli altri, l’avvocato Antonio De Rensis, la criminologa Flaminia Bolzan, i giornalisti Ilenia Petracalvina, Alessandro De Giuseppe e Rita Cavallaro. In collegamento, il direttore di “Gente” Umberto Brindani, l’antomopatologo Francesco Galassi e la youtuber Francesca Bugamelli.

Il programma può essere seguito su Instagram all’indirizzo @filorosso_rai