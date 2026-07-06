Il Piano Nazionale per l’Economia Sociale entra nella fase decisiva. Tra Terzo Settore, “Quarto” Settore ed ESG resta aperto il tema delle Società Benefit

Il via libera del Consiglio dei ministri al Piano nazionale per l’economia sociale, avvenuto lo scorso 2 luglio, segna un passaggio rilevante per il futuro dello sviluppo sostenibile in Italia. Il provvedimento si inserisce nel percorso europeo avviato dalla Commissione Europea con il Piano d’azione del dicembre 2021 e rafforzato dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione del novembre 2023. L’Italia porta così dentro una cornice nazionale un tema che da tempo attraversa welfare, lavoro, rigenerazione dei territori, finanza sociale e transizione ecologica. L’economia sociale comprende realtà molto diverse tra loro, unite da una logica comune. Cooperative, imprese sociali, enti del Terzo settore, fondazioni, enti religiosi civilmente riconosciuti, enti sportivi dilettantistici e credito cooperativo operano ogni giorno in settori che incidono direttamente sulla qualità della vita. Producono servizi di prossimità, creano occupazione, sostengono percorsi di inclusione, recuperano spazi, attivano comunità locali e spesso arrivano dove mercato tradizionale e amministrazioni pubbliche faticano a dare risposte rapide. Il tratto distintivo sta nel modo in cui queste organizzazioni generano valore. Le persone restano al centro, gli utili vengono reinvestiti nelle finalità istituzionali e la governance assume forme democratiche o partecipative. Questo modello rende l’economia sociale una parte concreta dell’infrastruttura civile del Paese. Parlare di economia sociale significa parlare di lavoro, cura, territori, impatto e capacità di costruire legami stabili attorno ai bisogni reali delle comunità.

Il Piano nazionale richiama una tradizione profondamente italiana, quella dell’Economia Civile. In questa visione il mercato viene interpretato come luogo di reciprocità, fiducia, cooperazione e produzione di “Bene Comune”. L’impresa resta un soggetto economico, ma il suo valore viene letto anche attraverso le relazioni che costruisce, i servizi che rende accessibili, la qualità del lavoro che genera e l’utilità collettiva che riesce a produrre. Questa impostazione supera una lettura dello sviluppo fondata soltanto sulla crescita finanziaria. Imprese, istituzioni e comunità vengono chiamate a concorrere alla produzione di valore sociale, ciascuna con strumenti e responsabilità diverse. Una cooperativa che inserisce persone fragili nel mercato del lavoro, una fondazione che sostiene servizi educativi, un ente del Terzo settore che presidia un quartiere o una banca di credito cooperativo che finanzia attività locali mostrano come l’economia possa diventare anche infrastruttura di fiducia. Il valore del Piano sta proprio nella scelta di ricomporre questa pluralità dentro una strategia nazionale. Per anni molte di queste realtà sono state lette come comparti separati, con linguaggi, regole e strumenti differenti. Ora entrano in una visione unitaria che riguarda fiscalità, accesso alla finanza, lavoro, appalti pubblici, formazione, ricerca e misurazione dell’impatto. Questo cambio di prospettiva può aiutare il Paese a usare meglio energie già presenti, spesso sottovalutate.

Letto attraverso la lente ESG, il Piano assume un significato ancora più ampio. La dimensione sociale emerge nella capacità di creare inclusione, occupazione, welfare territoriale e partecipazione. La governance prende forma nella coprogettazione, nell’amministrazione condivisa, nella trasparenza e nella misurazione degli impatti. La dimensione ambientale trova spazio nelle comunità energetiche, nella rigenerazione urbana, nelle aree interne, nell’economia circolare e nei modelli locali orientati a ridurre sprechi e fragilità. Qui si apre uno dei passaggi più interessanti. Gli ESG stanno uscendo dal solo perimetro aziendale e stanno diventando una chiave per leggere la qualità dei territori. La sostenibilità riguarda sempre di più la capacità di una comunità di organizzare risorse, istituzioni, imprese e cittadini attorno a obiettivi misurabili di benessere, resilienza e competitività. Un territorio dotato di reti sociali solide, servizi accessibili, amministrazioni capaci di coprogettare e imprese radicate parte da una posizione diversa rispetto a territori frammentati e poveri di relazioni. Il Piano Nazionale per l’Economia Sociale può diventare uno dei primi strumenti italiani di governance ESG territoriale. Offre una base per leggere l’impatto sociale e ambientale dentro le politiche pubbliche, andando oltre una sostenibilità ridotta alla sola rendicontazione aziendale. La questione vera sarà trasformare questa cornice in strumenti operativi, con indicatori chiari, risorse accessibili, procedure semplici e amministrazioni preparate.

L’attuazione del Piano passerà da alcune leve di competitività fondamentali. La fiscalità potrà incidere sulla capacità delle organizzazioni di crescere e reinvestire. La finanza sociale potrà sostenere progetti con ritorni economici più lunghi, ma con impatti rilevanti su lavoro, inclusione, ambiente e servizi locali. Il procurement pubblico potrà premiare qualità, prossimità e valore sociale, invece di limitarsi a selezionare l’offerta economicamente più bassa. Gli appalti pubblici saranno un banco di prova decisivo. Se i criteri di gara sapranno valorizzare occupazione stabile, inclusione lavorativa, riduzione degli sprechi, radicamento territoriale e impatto ambientale, il Piano potrà incidere sul modo in cui vengono costruiti servizi e investimenti. Se invece le procedure resteranno troppo rigide o concentrate soltanto sul prezzo, molte potenzialità rimarranno sulla carta. La misurazione dell’impatto rappresenta un altro nodo centrale. Servono strumenti seri, proporzionati e comprensibili anche per organizzazioni piccole. Misurare impatto sociale e ambientale significa raccogliere dati utili per capire se un progetto migliora davvero la vita delle persone, rafforza un territorio, riduce disuguaglianze o produce benefici ambientali verificabili. La misurazione deve aiutare a decidere meglio, allocare risorse e correggere interventi, senza trasformarsi in un adempimento pesante e distante dal lavoro quotidiano.

Dentro questo quadro di leve, strumenti e criteri di valutazione resta aperto anche il tema delle Società Benefit e delle B Corp. Queste imprese appartengono all’economia dell’impatto, integrano finalità sociali e ambientali nella governance, misurano il valore generato e dialogano pienamente con il linguaggio ESG. Dal punto di vista giuridico restano distinte dall’Economia Sociale, perché operano come imprese lucrative e possono distribuire utili. La distinzione ha senso e va mantenuta, perché modelli diversi richiedono regole diverse. Proprio su questo confine prende forma il dibattito sul Quarto Settore. Accanto al pubblico, al privato tradizionale e al Terzo settore sta emergendo uno spazio formato da imprese di mercato orientate all’impatto. Società Benefit, B Corp, startup a vocazione sociale e ambientale, imprese rigenerative e modelli ibridi lavorano spesso su temi molto vicini a quelli dell’Economia Sociale. Energia, filiere responsabili, welfare aziendale, rigenerazione urbana, economia circolare e misurazione dell’impatto sono ambiti dove le distanze operative si riducono. Il passaggio successivo sarà costruire un raccordo tra Economia Sociale e Quarto Settore. I due mondi hanno natura giuridica e vincoli differenti, ma condividono obiettivi sempre più prossimi. Entrambi lavorano sulla sostenibilità, sulla governance responsabile, sulla misurazione dell’impatto e sulla creazione di valore condiviso. Serve una riflessione matura, capace di evitare confusioni e allo stesso tempo di favorire collaborazione, finanza dedicata, partnership territoriali e politiche pubbliche più coerenti.

L’approvazione del Piano nazionale segna una svolta perché riconosce l’Economia Sociale come infrastruttura dello sviluppo sostenibile italiano. Questa definizione rende bene la portata del passaggio. Senza reti cooperative, enti civici, imprese sociali, fondazioni, credito mutualistico e amministrazioni capaci di lavorare insieme, molte politiche ambientali e sociali restano fragili. La transizione ecologica ha bisogno di tecnologie, investimenti e norme, ma anche di fiducia, presidi locali, competenze diffuse e partecipazione reale. Ora la partita si sposta nei territori. Il Piano dovrà tradursi in bandi, contratti pubblici, percorsi formativi, strumenti finanziari, progetti sulle aree interne, comunità energetiche, servizi di prossimità e interventi di rigenerazione. La sua efficacia dipenderà dalla capacità di passare dalla cornice alla pratica quotidiana, dove le organizzazioni dell’economia sociale lavorano già da anni.

L’Italia dispone di una base solida. Economia Sociale, ESG e Economia Civile e Quarto Settore possono diventare parti di una stessa traiettoria nazionale, purché il raccordo sia costruito con regole chiare e strumenti utilizzabili. Il Piano offre una direzione. Il valore vero emergerà quando questa direzione diventerà lavoro, servizi, investimenti e impatti leggibili nelle comunità locali.