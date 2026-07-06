Come preparare le lasagne, la ricetta classica

Le lasagne sono tradizionalmente il piatto della festa, o comunque della domenica. Buonissime e nutrienti, racchiudono ingredienti capaci di sprigionare un gusto inconfondibile per un piatto che mette d’accordo bambini e adulti.

Sono una vera e propria icona della cucina tradizionale italiana, un primo piatto apprezzato in tutto il mondo.

Le lasagne classiche affondano le loro radici nell’antica cucina romana, nel corso dei secoli, la ricetta delle lasagne è stata tramandata di generazione in generazione, soprattutto in contesti rurali. Questo piatto ha diverse versioni perché veniva spesso personalizzato con gli ingredienti che si avevano a disposizione in quel momento e in quella stagione.

Qui vi daremo una ricetta tra le più classiche:

Prima di tutto a voi la scelta della sfoglia della pasta, che può essere fresca o essiccata, all’uovo o non, a seconda dei gusti.

Per 6 persone gli ingredienti sono:

Per il ragù ragù

passata di pomodoro 300 grammi

carne trita di vitello 250

carne trita di maiale 250

carne trita di manzo 150

carote tre

cipolla

sedano tre costine

olio extravergine di oliva

brodo vegetale

sale

pepe

PER LA BESCIAMELLA E IL CONDIMENTO

Latte 1 litro

noce moscata

farina 60 grammi

burro

sale

Parmigiano Reggiano

Prosciutto cotto a dadini 200 grammi

Mozzarella 300 grammi

Procedimento:

Per il ragù

In una pentola dove avrete messo tre cucchiai d’olio e una manciata di pepe, rosolate le carni di manzo, di vitello e di maiale per 15 minuti. Tritate le carote, le cipolle e il sedano.

Rosolate i dadini di prosciutto nel burro per 2-3 minuti; unite le verdure e cuocete per 4-5 minuti; mescolate, salate e cuocete ancora per 7-8 minuti. Aggiungete la carne, eliminate il grasso in eccesso e spegnete dopo 3-4 minuti. Preparate un mazzetto aromatico con rosmarino e salvia.

Unite l’intingolo nella casseruola del ragù, insieme al mazzetto aromatico; cuocete per 4-5 minuti, poi aggiungete la passata di pomodoro e il concentrato di pomodoro; regolate di sale e coprite con il brodo vegetale; proseguite la cottura per 2 ore, bagnando di tanto in tanto con un mestolo di brodo.

Per la besciamella fatta in casa:

Scaldate il latte; intanto sciogliete 70 g di burro in un altro pentolino e unitevi la farina, il sale e noce moscata grattugiata; cuocete per 6-7 minuti a fiamma bassa, mescolando, portate a bollore e spegnete.

Componete le lasagne:

Sul fondo della teglia cominciate con un mestolo di sugo al ragù e un cucchiaio di besciamella, quindi aggiungete la sfoglia di pasta, un altro cucchiaio di besciamella, un paio di cucchiai di ragù e una spolverata di parmigiano grattugiato, il prosciutto e i cubetti di mozzarella. Fate nuovi strati fino a esaurire gli ingredienti, finendo con uno strato di ragù e parmigiano grattugiato. Completate con 4-5 fiocchi di burro, bucherellate le lasagne con un coltello e infornatele a 190 °C per 15 minuti in forno ventilato.