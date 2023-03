Arpal, 405 posti di lavoro nel leccese: un’offerta di lavoro su due in edilizia e turismo

La fine dell’anno coincide con il rilancio di prospettiva per molte aziende del territorio: sono 118 quelle che stanno cercando personale, per un totale di 405 posizioni aperte. La metà di queste ricade nei settori turismo-ristorazione ed edilizia. In ciascuno dei due comparti, infatti, si cercano esattamente 98 lavoratori. In ambito turistico, sono sempre più numerose le imprese che stanno selezionando collaboratori in vista della stagione primaverile/estiva, con un andamento in crescita soprattutto lungo la costa, che assorbe già due offerte di lavoro su tre in questo campo. Anche l’edilizia e l’impiantistica continuano la loro parabola ascendente, a cui fa da contraltare la difficoltà di reperire manodopera specializzata e non. Di alto profilo le figure ricercate nel settore pedagogico, come esperti in discipline scientifiche e letterarie ed educatori professionali, così come nel settore amministrativo-informatico, dove si cercano 15 lavoratori, e nella sanità privata, dove sono richieste 24 figure di infermieri, operatori socio-sanitari, farmacisti, tecnici di radiologia e fisioterapisti. Il 32esimo report settimanale delle offerte di lavoro, redatto dall’U.O. Coordinamento servizi per l’impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia, racchiude ulteriori possibilità di occupazione: 75 presso call center, tre nel settore della bellezza e altrettanti in agricoltura-ambiente, due nell’artigianato, 15 nel tessile-calzaturiero, 22 nel commercio, 11 nell’industria del legno, 24 nel metalmeccanico, cinque nel settore pulizie e sette nei trasporti e autoriparazioni. Molte e varie le offerte di lavoro all’estero tramite la rete Eures. Il dinamismo territoriale rispecchia l’andamento del mercato del lavoro fotografato da Istat per il terzo trimestre 2022: l’occupazione in Puglia è aumentata di 27mila unità rispetto allo stesso trimestre del 2021, performance che colloca la nostra regione al primo posto nel Mezzogiorno e al quarto posto in Italia dopo Toscana, Veneto e Lombardia. Gli occupati sono risultati in aumento anche rispetto al precedente trimestre dell’anno (+2.000), crescita congiunturale che coinvolge solo 3 regioni in tutta Italia: Trentino Alto Adige, Toscana e Puglia.

Le offerte, pubblicate quotidianamente sul portale lavoroperte.regione.puglia.it, sono diffuse tramite il report settimanale anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Lecce e provincia”, sul portale Sintesi Lecce e sui profili Google di ogni centro. Le candidature possono essere trasmesse in tre modi: tramite Spid, direttamente dal sito “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Lecce, Campi Salentina, Casarano, Galatina, Gallipoli, Maglie, Martano, Nardò, Poggiardo, Tricase e presso l’Ufficio collocamento mirato disabili, ubicato a Lecce in viale Aldo Moro (info e contatti a pag. 36, www.arpal.regione.puglia.it).