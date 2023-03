Covid, vacanze serene con i casi in discesa: 420 nuovi casi in Puglia, 117 nel leccese (nuovamente prima provincia per positivi)

PUGLIA – La curva del contagio è nuovamente in discesa: nessun allarme per le vacanza natalizie. Lecce continua ad essere la provincia con positivi per via dei focolai esplosi nelle RSA.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 4.671 (ieri 7.309) test eseguiti e 420 (ieri 968) casi: l’indice dei positivi scende all’8,99% rispetto al 13,24% di ieri. Media ultimi due giorni 11,11%(precedente 15,01%).

Si registrano 2 decessi rispetto ad 1 di ieri.

Con 117 nuovi casi (ieri 277) la provincia di Lecce è sempre al primo posto fra le province pugliesi (Bari, 110 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 282 a 287 (+5), mentre gli attualmente positivi scendono da 17.218 a 17.144 (-74).

Dei 287 ricoverati, 277 (ieri 270, +7) sono in area non critica, mentre 10 (ieri 12, -2) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 110

Provincia di Bat: 26

Provincia di Brindisi: 48

Provincia di Foggia: 67

Provincia di Lecce: 117

Provincia di Taranto: 44

Residenti fuori regione: 6

Provincia in definizione: 2