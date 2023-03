Domenica 11 dicembre “Mash UP – il Museo si fa Bottega” prende il via da Cursi

CURSI (Lecce) – Visite guidate, ciclopasseggiate, workshop, laboratori, degustazioni, proiezioni: da domenica 11 a mercoledì 21 dicembre tra Cursi, Cutrofiano, Campi Salentina, Lecce e la città spagnola di Valencia appuntamento natalizio con Mash UP – il Museo si fa Bottega. Il progetto, ideato da 34° Fuso in sinergia con Confartigianato Lecce e Cosa vedere Srl, e promosso in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Promozione, intende valorizzare tra i pubblici più giovani, le vie dell’artigianato salentino attraverso un linguaggio fresco e vivace e strumenti innovativi di promozione. Quattro pratiche artigianali identitarie del Salento saranno raccontate a partire dalle collezioni di quattro piccoli musei locali: a Cursi con l’Ecomuseo della Pietra leccese si esplorerà il tema del design della pietra (domenica 11); a Cutrofiano con il Museo della Ceramica si racconterà della tradizione della terracotta (sabato 17); al Museo delle Tabacchine di Campi Salentina si ripercorreranno le tappe della produzione del tabacco (domenica 18); al Museo della cartapesta nel Castello Carlo V di Lecce si ripercorrerà la storia della cartapesta leccese (mercoledì 21). Sempre mercoledì 21 dicembre, il progetto sarà presentato a Valencia in Spagna in occasione della manifestazione tesa a promuovere la Via della Seta Europea nell’ambito del progetto europeo Silknow. Il progetto prenderà il via domenica 11 dicembre dalle 9 alle 21 dall’Ecomuseo della Pietra Leccese nelle sale di Palazzo De Donno in Piazza Pio XII a Cursi in concomitanza con il Mercatino organizzato dalla locale Pro Loco. Dalle 10 alle 12 si parte per una Ciclopasseggiata di comunità nel Parco delle Cave. Un percorso per toccare con mano la storia di una comunità, quella dei cavamonti, e di uno dei principali paesi produttori che nel tempo ha fornito la pietra per la costruzione di edifici in tutto il Salento e non solo. La passeggiata terminerà a Palazzo De Donno dove è presente un percorso sensoriale sulla pietra. Dalle 16 alle 18 spazio a Il mare sotto terra: laboratorio sui fossili per bambini dai 6 ai 12 anni. La pietra sedimentaria tipica di Cursi è come un libro di storia: ha conservato per secoli fossili risalenti a 6 milioni di anni fa e storie fantastiche. Dalle 17 alle 19 workshop aperto a tutti per apprendere le tecniche per la lavorazione manuale della pietra direttamente da un anziano scalpellino del posto. Dalle 19 alle 20 infine proiezione del cortometraggio partecipato “Il Paese degli Imaginai” sulla vita lenta nelle Cave a cura della regista Claudia Mollese, ideato e realizzato nell’ambito del progetto Viva – Tante Belle Cose.

