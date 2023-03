Il “Museo delle Luminarie” di Scorrano ottiene 100mila euro dalla Regione. Pendinelli: “Grazie all’assessore Delli Noci per aver condiviso il progetto”

SCORRANO – La città sorride per un grande traguardo raggiunto: “Era doveroso attendere il Comunicato dell’Assessore Alessandro Delli Noci per fare una considerazione sull’articolo della Legge di Bilancio 2023 della Regione Puglia che riconosce il Museo delle Luminarie come un obiettivo di interesse regionale e stanzia 100.000,00 euro – spiega il sindaco Mario Pendinelli – A lui va il grazie dell’Amministrazione Comunale per aver condiviso questo progetto.

Il “Museo delle Luminarie” parte da lontano, da quando si progettò la ristrutturazione dell’Ex Asilo di Mendicità (Palazzo Veris) con questa finalità. Si inserisce nella tradizione che ha visto Scorrano sempre teatro di grandi spettacoli di “Parazioni”, così come anticamente venivano definite.

Una tradizione che proprio a Scorrano ha il suo antico riferimento nella cronaca del 1549 della visita nel paese di Isabella di Capua, moglie di Ferrante I Gonzaga.

Il primo passo è stato quello di recuperare l’immobile che doveva ospitare il Museo cui sono seguiti un progetto culturale, per gettare le basi per la realizzazione del complesso espositivo e avviare una raccolta di materiale fotografico e documentale, che ha visto la partecipazione del dottor Luigi De Luca dirigente della Regione e dell’arch. Francesco Baratti e l’accordo con l’Associazione dei Luminaristi Pugliesi, che ringraziamo.

Questo lavoro è stato posto all’attenzione dell’Assessore Delli Noci che già in passato aveva dimostrato sensibilità verso l’arte delle Luminarie facendosi promotore di un disegno di legge.

Il Museo, che dovrà essere il Museo della Puglia, sarà una eccellenza di livello internazionale che contribuirà alla valorizzazione della tradizione culturale e artistica del territorio e si inserirà nel contesto della promozione turistica della nostra Regione”.

