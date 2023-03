Mercoledì 21 dicembre “Mash UP – il Museo si fa Bottega” a Lecce e Valencia

SALENTO – Mercoledì 21 dicembre, con un doppio appuntamento nel centro storico di Lecce e nella città spagnola di Valencia, si conclude il ricco programma di visite guidate, ciclopasseggiate, workshop, laboratori, degustazioni, proiezioni di Mash UP – il Museo si fa Bottega. Il progetto, organizzato da 34° Fuso in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Promozione, ha inteso valorizzare tra i pubblici più giovani, le vie dell’artigianato salentino, grazie all’esperienza di alcuni musei del territorio, attraverso un linguaggio fresco e vivace e strumenti innovativi di promozione.

Dopo la pietra a Cursi, la ceramica a Cutrofiano e il tabacco a Campi Salentina, l’ultimo appuntamento nel Salento sarà dedicato alla Cartapesta leccese. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 una visita guidata che partirà dal Museo della Cartapesta ospitato dalle vecchie stalle del Castello Carlo V di Lecce e porterà i partecipanti alla scoperta del capoluogo salentino. Considerata a lungo una lavorazione minore, la cartapesta rappresenta oggi un artigianato d’eccellenza. Il tour prevede un itinerario nella città che permetterà di conoscere la storia dei suoi monumenti più rappresentativi ma in particolar modo quella dei più noti cartapestai leccesi, le cui opere trovavano posto all’interno di molte chiese della città e alcune di esse in seguito musealizzate. Dalle 10 alle 12 con il laboratorio “Il Castello in Cartapesta” le bambine e i bambini (dai 6 ai 12 anni) analizzeranno le varie parti costitutive del castello, impareranno la loro precisa terminologia, funzione ed infine decoreranno un modellino del castello con la tecnica del collage. Dalle 17 alle 19, infine, un workshop di cartapesta aperto a tutti. L’obiettivo sarà quello di creare, sulla base degli stimoli dati dal racconto museale, nuovi personaggi da presepe. Sempre mercoledì 21 dicembre, il progetto Mash UP sarà presentato da Elisa Monsellato di 34° Fuso e SwapMuseum nel centro culturale La Nau di Valencia in Spagna (e in diretta sul canale YouTube SilkNow) in occasione di una manifestazione tesa a promuovere la Via della Seta Europea nell’ambito del progetto europeo Silknow. La giornata conterà sulla presenza di stakeholder legati al patrimonio culturale e di alcune autorità locali.

Mash UP – il Museo si fa Bottega è organizzato da 34esimo Fuso in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione e in sinergia con Confartigianato Lecce, Cosa vedere srl, Ecomuseo della Pietra Leccese e delle Cave di Cursi, Museo della Ceramica e Biblioteca di Cutrofiano, LaFabbrica – Museo delle Tabacchine, Attraverso il Castello Lecce, Pugliamusei, The Monuments People, Comune di Cursi, Comune di Cutrofiano, Proloco Cursi, Infopoint Cursi.