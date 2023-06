Nei sotterranei del Castello di Nardò … il mondo segreto di Babbo Natale

NARDO’ (Lecce) – Quest’anno Babbo Natale… è a Nardò! Sino al 6 gennaio, infatti, i sotterranei del castello ospitano Il mondo segreto di Babbo Natale, un percorso dedicato alle famiglie che rientra in un più ampio progetto di fruizione del castello dell’assessorato alla Cultura e al Marketing territoriale guidato da Giulia Puglia. Si tratta, in sostanza, di una visita teatralizzata: in compagnia di due elfi i piccoli e grandi visitatori potranno esplorare il rifugio che quest’anno Babbo Natale ha scelto, attirato dal piacevole clima salentino. È un percorso durante il quale i bimbi saranno chiamati a creare con le loro mani un piccolo ricordo, proprio nel Laboratorio degli Elfi.

Le date e gli orari disponibili per le visite (oltre alla possibilità di prenotare) sul sito www.ecletticocastellonardo.it. Informazioni al numero 379 1873285.