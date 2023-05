Al via a Lecce la Settimana della Memoria: tutte le iniziative per non dimenticare

LECCE – “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario” scriveva Primo Levi nel suo libro “Se questo è un uomo”. Ma la conoscenza, da sola, non basta: necessario, infatti, è anche tenere vivo il ricordo di ciò che è stato, affinché non accada più. Ed è proprio per questo, per non dimenticare, che a Lecce alla memoria delle vittime dell’Olocausto non è stata dedicata solo una giornata, ma un’intera settimana. Sei giorni, dal 24 al 29 gennaio, ricchi di iniziative come spettacoli, mostre e testimonianze promosse dal Museo Ebraico di Lecce, in collaborazione con il Comune e la Provincia, e con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Manduria. Il programma degli eventi è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa nella Sala Open Space di Palazzo Carafa dal vice presidente della Provincia di Lecce Antonio Leo, dal sindaco di Lecce Carlo Salvemini, dall’Architetto e membro del comitato scientifico del Museo Ebraico di Lecce dall’Fabrizio Ghio, da Michelangelo Mazzotta, CEO del Museo Ebraico, e da Vito Andrea Mariggiò, Vicesindaco del Comune di Manduria.

I primi due appuntamenti sono previsti domani al MUST di Lecce: alle ore 16 ci sarà l’incontro con l’italianista e slavista Augusto Fonseca traduttore dei libri “Sono stato l’assistente del Dottor Mengele” di Miklós Nyiszli, “Lettere da Auschwitz” di Janusz Pogonowski e “Finalmente salvo!” di Ariel Yahalomi. Alle ore 17 verrà poi proiettato il documentario “Memorie dal Buio” di Luigi Del Prete, che contiene al suo interno un’ampia intervista ad Aharon Appelfeld, testimone della Shoah e tra i più importanti scrittori israeliani viventi.

Giovedì 26 gennaio, invece, ci si sposta al Museo Ebraico di Lecce dove alle 17 ci sarà un omaggio alla memoria di Moshe Haelion, recentemente scomparso. Originario di Salonicco, fu deportato ad Auschwitz e fu profugo nel campo di transito di Santa Maria al Bagno tra il 1945 e il 1946; il Museo proietterà una sua videointervista realizzata dalla figlia Rachel nel 2020. Alle 18.30 andrà poi in scena lo spettacolo teatrale “Passaggio in Salento”, scritto, diretto ed interpretato da Giustina De laco, che racconta la storia di Ester: sopravvissuta all’Olocausto, la ragazza cerca di sopravvivere anche alla sua difficile rinascita in Salento nel campi di transito 34 e 39.

Il Giorno della Memoria, venerdì 27 gennaio, l’imperdibile appuntamento è alle ore 11 nella Sala Consiliare della Provincia di Lecce, dove ci sarà l’incontro con Claudio Fano, sopravvissuto alla Shoah, che racconterà la sua storia di bambino durante le leggi razziali e l’occupazione tedesca. Nel pomeriggio, invece, alle ore 17 si ritorna al Museo Ebraico di Lecce, che ospiterà la presentazione del volume “#39. Per una geografia partecipata della memoria”, a cura di A.Lib.I. artisti liberi indipendenti.

Seguiranno poi l’intervento teatrale di maldEstro (Rocco Longo, Anna Maria Marra, Rosanna Valente) e il concerto di musiche tradizionali di Eleonora Carbone (arpa) e Asia Macchia (violino). La giornata si concluderà con una degustazione offerta da Cantine Leuci e Melograni Martino.

Il giorno seguente, sabato 28 gennaio, si resta ancora al Museo Ebraico di Lecce, dove alle 17 ci sarà la proiezione del film documentario “Il codice albanese”, alla presenza del regista Gady Castel. Il documentario, ambientato nel 1943, mostra come la popolazione albanese si sia rifiutata di ottemperare agli ordini dei nazisti di consegnare gli ebrei residenti ai confini del paese.

La settimana commemorativa giungerà al termine domenica 29 gennaio, in cui alle ore 10 si svolgerà la II edizione dell’Autobus della Memoria da Manduria a Lecce, mentre alle 11 verrà inaugurata presso il MAIDE Art Gallery di Lecce la mostra di Rosanna Baldari dedicata a Elisa Springer, alla presenza dei nipoti, con accompagnamento musicale a cura di Eleonora Carbone (arpa). La giornata si concluderà al Museo Ebraico di Lecce con l’inaugurazione del nuovo spazio multimediale realizzato da Techné SAS, comprensivo di giochi a scopo didattico rivolti ai bambini, accompagnata da una degustazione offerta da Cantine Leuci e Melograni Martino.

Ma su quella che è una delle pagine più buie della nostra storia non ci si dovrebbe fermare a riflettere solo una settimana dell’anno; da qui la proposta del sindaco di Lecce Carlo Salvemini: “Vorrei che anche nella nostra città possa essere realizzata una strada con pietre d’inciampo che riportino i nomi e cognomi di pugliesi e salentini tradotti nei campi di sterminio. In questo modo risponderemmo all’appello della senatrice a vita Liliana Segre e renderemmo evidente l’impegno di tutta la comunità salentina nel ricordare ogni giorno l’orrore dello sterminio”.