L’almanacco di oggi 26 luglio

Il Santo del giorno: S. Anna e Gioacchino. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Ci chiove de Sant’Anna face buenu comu la manda. Significato: Se piove di Sant’Anna il 26 luglio fa bene sempre.
– Sono nati in questo giorno
1929 Francesco Cossiga
1944 Salvatore Samperi
1964 Sandra Bullock
– Proverbio
Quando la luna viene nei primi dieci dì, non è di quel mese lì
– Accadde oggi
1887 viene pubblicato il primo libro in Esperanto
– Scoperte
1964 Andreas Grundztig fa la prima angioplastica transluminare