Covid, il farmaco italiano Udca a ruba in Cina pur non essendo certa la sua efficacia. 2.214 nuovi casi in Puglia, 503 nel leccese

PUGLIA – Ice (Industria Chimica Emiliana) con l’acido ursodeossicolico (Udca), indicato per sindromi epatiche e biliari, ha conquistato la Cina. I cinesi rifiutano i vaccini occidentali, ma comprano una medicina che non è certo che prevenga con efficacia il covid e la prescrivono anche a chi è sano. Sulla rivista scientifica più autorevole a livello internazionale, il ‘Nature’ due ricercatori dello Stem Cell Institute di Cambridge, Teresa Brevini e Fotios Sampaziotis, hanno portato avanti la tesi che questo farmaco renda i sintomi del covid più lievi e che possa prevenirlo. Ma sul piano delle evidenze scientifiche è presto per trarre conclusioni azzardate (sono gli stessi autori a chiarire che “non ci sono prove conclusive” sull’efficacia dell’Udca). Intanto in Puglia risale la curva del contagio.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 10.513 (ieri 3.388) test eseguiti e 2.214 (ieri 566) casi: l’indice dei positivi sale al 21,06 rispetto al 16,71% di ieri. Media ultimi due giorni 18,88%(precedente 18,49%).

Si registrano 7 decessi rispetto ai 0 di ieri.

Con 503 nuovi casi (ieri 152) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 684 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 277 a 285 (+8), mentre gli attualmente positivi salgono da 17.215 a 17.960 (+745).

Dei 285 ricoverati, 271 (ieri 262, +9) sono in area non critica, mentre 14 (ieri 15, -1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 684

Provincia di Bat: 129

Provincia di Brindisi: 275

Provincia di Foggia: 297

Provincia di Lecce: 503

Provincia di Taranto: 290

Residenti fuori regione: 34

Provincia in definizione: 2