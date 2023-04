“Palpiti popolari. Radici sacre e Fuochi profani”, il programma di sabato 14 gennaio

NOVOLI (Lecce) – Procede il percorso di avvicinamento alle giornate delle Festa di Sant’Antonio Abate a Novoli con il ricco programma di appuntamenti previsti da Palpiti popolari. Radici sacre e Fuochi profani”, promosso dal Comune di Novoli, con il patrocinio Ministero del Turismo, Ministero della Cultura, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Unione dei Comuni del Nord Salento, Rete delle Città Marciane, Comune di San Marco in Lamis, Comune di Castellana Grotte.

Link Sponsorizzato

Domani sabato 14 gennaio, alle ore 11.00 presso il Teatro Comunale in Piazza Regina Margherita si terrà “Conversazioni sull’umano e sul sacro: “Musica e Slancio Spirituale”, con gli interventi di Nando Popu (Fernando Blasi) dei Sud Sound System e del compositore Tonio Calabrese. Modera: Antonio Montinaro, musicologo. Durante la conversazione, si esibiranno Deborah Natale (voce), Marta Zecca (voce) e Dalila Arnesano (pianoforte) della Scuola di Formazione Arte Musica e Spettacolo “AMadeuS”.

Alle ore 15.00 presso l’Ostello Novello in P.zza Regina Margherita Fumi & Profumi. La storia delle manifatture del tabacco in Salento, la storia delle manifatture del tabacco in Salento intreccia la sua raffinata fumosità con gli inebrianti aromi del cioccolato, dei distillati e i vini della Cupa, in compagnia di Annamaria De Luca, Sommelier e referente Ana, Gino Dimitri, storico e agricoltore Vincenzo Maglio, cioccolatiere. Introducono Leda Cesari (Giornalista) e Michele Bruno (Pres. “Pugliaexpo”).

Link Sponsorizzato

Alle ore 16.00 nel centro storico visita guidata condotta da professionisti abilitati dalla Regione Puglia nel centro storico di Novoli. L’escursione prevede la visita a botteghe artigianali della tradizione novolese: in particolare, presso la storica falegnameria novolese che ogni anno dona al Comitato il quadro di S. Antonio che viene posizionato in cima alla Fòcara (a cura dell’Info-point turistico Novoli della rete regionale di Pugliapromozione).

Alle ore 17.00 in Teatro Comunale in P.zza Regina Margherita, Tavola rotonda dal titolo (Ri)Costruire L’identità Locale: Forme, Luoghi, Itinerari, in collaborazione con BTM Italia. Intervengono Andrea Mantovano, Architetto, Eugenio Imbriani, Antropologo Culturale Giancarlo Dell’Orco, Destination Manager “Progetto Borghi”, formatore ed esperto di network territoriali, Mariella Tamborrino, direttrice di “Salento Review”, Mary Roberta Rossi, Event Manager Btm (Business Tourism Management), Luigi De Luca, Direttore del Polo Biblio-Museale Di Lecce Apre i lavori Emmanuela Rucco dell’Associazione “Nova Liber Ars” e modera: Rosanna Metrangolo, giornalista.

Alle ore 19.30 in Chiesa di S. Antonio Abate, presentazione del libro Memorie dal passato. Il diario di Salvatore Cezzi e la Fòcara di Novoli (1872-1874) “superba come ogni anno” (Società Storica di Terra d’Otranto) di Gilberto Spagnolo.

Interventi di Marco De Luca, Sindaco di Novoli Don Luigi Lezzi, Parroco della Chiesa Di Sant’Antonio Abate Domenico Urgesi, Presidente della Società Storica Di Terra D’Otranto Mario Cazzato, Segretario Della Società Storica Di Terra D’otranto. Modera: Donato Guerrieri, Avvocato